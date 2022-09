Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 5 septembre

> Conférence inaugurale des étudiants de première année du programme Grande École d’Audencia, à La Cité des Congrès.

Les élèves d’Audencia Business School aussi font leur rentrée. Cette école supérieure de commerce, très réputée dans le Grand Ouest, s’est choisie deux « parrains » de renom pour débuter l’aventure. Pascal Boniface, d’abord, éminent géopolitologue habitué des plateaux de C dans l’air sur France 5. Ses talents de vulgarisateur ne sont plus à prouver. Il y aura également Hugo Travers, tête de proue de la chaîne « Hugo Décrypte », qui propose chaque jour sur la plate-forme YouTube une revue d’actualité particulièrement prisée par la jeunesse. 1,65 million d’abonnés au compteur ! Ce jeune garçon avait d’ailleurs reçu, durant la campagne, les divers candidats à la charge élyséenne.

Mardi 6 septembre

> Deux ministres déclarent la guerre aux « Dark Stores ».



Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme ; accompagnée d’Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement, tiendront une conférence de presse conjointe à l’Hôtel de Roquelaure (siège du ministère de l’Écologie). Il s’agira de lancer un combat qui devenait urgent : la guerre contre les « Dark Stores ». Un petit côté guerre des étoiles qui en réalité recouvre des problématiques bien urbaines. Ces magasins (en réalité fermés au public) et dont l’utilité véritable est de servir de lieux de stockage pour marchandises livrées par Uber ou Deliveroo, se multiplient dans les grandes villes. En activité jusqu’à tard dans la nuit, ils détruisent également la convivialité des quartiers commerçants. Olivier Klein et Olivia Grégoire feront-ils des annonces sonnantes et trébuchantes contre ce fléau moderne ?

Mercredi 7 septembre

> Conférence en ligne d’Éric Baseilhac sur la « Géopolitique du médicament »

Docteur en médecine et titulaire d’un master en Politiques de santé de Sciences Po Paris, Éric Baseilhac a d’abord exercé la médecine durant une dizaine d’années avant que le dépôt d’un brevet le conduise à fonder et développer une entreprise spécialisée en nutrition. Il rejoint ensuite l’industrie pharmaceutique et enseigne depuis 2013 à l’École Supérieure de Commerce de Paris. Lien vers cette conférence en ligne.

Jeudi 8 septembre

> Journée internationale de l’alphabétisation

>#GEN 2022, le 8 et 9 septembre au Centre des Congrès Robert Schuman de Metz.

Avec des thématiques variées qui vont de la transition digitale aux langages de développement, #GEN est devenu un événement incontournable pour tous les professionnels novices ou aguerris du numérique dans le Grand Est, l’objectif étant de positionner l’événement dans le top 5 des événements business & tech français et de faire rayonner les compétences de notre territoire au national.

Vendredi 9 septembre

> Le cabinet Marcelle Poirier offre un séminaire gratuit aux candidats à l’immigration vers les États-Unis d’Amérique

Avocate spécialisée en droit de l’immigration et grand nom du barreau parisien, Maître Marcelle Poirier vous invite à l’Hôtel Le Crillon pour un séminaire gratuit à destination des Français qui désirent s’établir aux États-Unis. Me Marcelle Poirier sera également disponible pour des consultations le samedi 10 et le dimanche 11, toujours au Crillon.

Samedi 10 septembre

> La Fête de l’Humanité

Foule esclave, lève-toi… et danse ! « La Fête de l’Huma », immanquable rendez-vous du PCF et de son journal quotidien, L’Humanité, sera célébrée dans un vaste espace de la région parisienne, au cœur de banlieue rouge, entre le Plessis-Pâté et Brétigny-sur-Orge, dans l’Essonne. Au-delà des conférences, on retrouvera une affiche musicale éclectique et prestigieuse : Jacques et Thomas Dutronc, Benjamin Biolay, Camélia Jordana, Sexion d’Assaut et… Soviet Suprem !

Dimanche 11 septembre

> Vachement Caen



Une centaine de bovins s’apprêtent à envahir les rues de la capitale de la Basse-Normandie. L’association « Vachement Caen », en promoteurs invétérés de l’agriculture, organisent cette manifestation utile à la bonne connaissance du monde paysan.