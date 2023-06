Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 5 juin

> 5 juin 1968 : attentat mortel contre Robert Kennedy

Le sénateur américain Robert Kennedy (43 ans) est touché de deux balles tirées à bout portant par un jeune Palestinien, Sirhan Sirhan, alors qu’il sortait d’un hôtel de Los Angeles où il venait de remporter les primaires démocrates de Californie pour les prochaines élections présidentielles.

> 5 juin 1981 : révélation du Sida

Le 5 juin 1981, une revue scientifique évoque une mystérieuse pneumonie. On découvrira un peu plus tard qu’il s’agit en réalité de l’apparition d’un nouveau virus, le VIH. C’est le début d’une effroyable épidémie, le sida.

> Journée mondiale de l’environnement

Mardi 6 juin

> 6 juin 1944 : le débarquement de Normandie

Le 6 juin 1944, à l’aube, 4 266 navires de transport et 722 navires de guerre s’approchent des côtes normandes avec pas moins de 130 000 hommes, sous la protection de plus de 10 000 avions.

Mercredi 7 juin

> Le 7 et 8 juin aura lieu le seul salon spécialisé du gaz renouvelable en France

Expobiogaz comptera 150 exposants et marques déjà inscrits, cette édition 2023 traitera de l’ensemble des solutions pour la production et la valorisation du gaz renouvelable. Il aura lieu au Parc des Expositions de Strasbourg, à partir de 9 h 30. Plus d’infos ici.

> Le génie des mathématiques, Alan Turing, se suicide le 7 juin 1954, peu avant ses 41 ans, en croquant une pomme empoisonnée au cyanure.



Jeudi 8 juin

> 8 juin 632 : mort du prophète Mahomet

Le 8 juin 632, Mahomet s’éteint à Médine. Le Prophète de l’islam décède à la suite d’une fièvre douloureuse. Il a environ 63 ans. Sa tombe est creusée à l’endroit même de sa mort.

Vendredi 9 juin

> 9 juin 1660 : Mariage de Louis XIV et Marie-Thérèse d’Autriche

Samedi 10 juin

> Journée mondiale du bien-être

> Finale de Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan, à Istanbul (Turquie).

Dimanche 11 juin

> « Révélations », Grand Palais Éphémère, place Joffre à Paris. L’événement se termine ce 11 juin.

Tous les deux ans, 450 créateurs, artistes de la matière, manufactures, galeries, maisons d’excellence, fondations et institutions, investissent le Grand Palais à l’occasion de « Révélations ». Qui met à l’honneur la création dans tous ses états, ce rendez-vous propose aux visiteurs, par la diversité de ses participants et des pièces qu’ils présentent, de poser un regard différent sur les problématiques liées aux métiers d’art et de création.