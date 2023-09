Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 4 septembre

> Journée mondiale de la santé sexuelle

Si vous imaginez une journée un peu légère, voire grivoise, vous n’y êtes pas du tout ! La journée mondiale de la santé sexuelle existe bel et bien et son origine est à rechercher du côté de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé).

Mardi 5 septembre

> 25e édition du Grand Prix des Médias

Organisé par CB News. En partenariat avec Audiens, l’AFDAS, Kantar Media, TBS Group et Diverto ainsi qu’avec le soutien du Club des Annonceurs et l’UDECAM, l’événement vise à récompenser, tous les ans, l’innovation dans les médias, tant sur le plan éditorial, digital, marketing ou commercial. L’évènement aura lieu à partir de 19 h, dans la salle Wagram, 39 – 41 Avenue de Wagram, 75017 Paris.

> 5 septembre 1638 : naissance du futur « Roi-Soleil »

Louis Dieudonné, futur Louis XIV, naît le 5 septembre 1638 au château de Saint-Germain-en-Laye, à l’ouest de Paris.

Mercredi 6 septembre

SmartData, conference on data engineering

La seule conférence spécialisée sur l’ingénierie des données en Russie. Il est plein de conférences techniques liées à tous les sujets qui sont importants pour un ingénieur de données, qui vont de la fiabilité à MLOps (Machine Learning Operations). Cette année, les conférenciers parleront également des bases de données internes. Elle aura lieu le 6 et 7 septembre, en ligne.

Jeudi 7 septembre

> Webinaire « L’IA générative au service de la social intelligence », dès 14 h.



En tant que pionnier du traitement du langage, Ipsos Synthesio s’engage avec enthousiasme dans cette transformation en intégrant les avancées de l’IA générative pour faciliter l’exploration des données sociales et la découverte d’insights. Fort utile pour en apprendre davantage sur l’IA générative, son application dans le domaine de la social intelligence et les avantages concrets qu’elle apporte aux professionnels des insights. Un événement à partir de 14 h.

> Journée mondiale des lymphomes

Des cancers méconnus mais de plus en plus répandus ! Depuis plus de vingt ans, le nombre de nouveaux cas de lymphomes a presque doublé, principalement dans les pays développés. Cette forme de cancer du sang peut survenir à tout âge et toucher tout le monde. Elle reste pourtant encore très méconnue et c’est bien l’objectif de cette journée mondiale que de le faire connaître auprès du grand public. Originalité de cette journée mondiale, elle est organisée en France par une association de patients France Lymphome Espoir, sous l’égide de la Lymphoma Coalition.

Vendredi 8 septembre

> Début de la Coupe du monde de rugby, en France

Le match d’ouverture opposera la France à la Nouvelle-Zélande au Stade de France.

> Journée Internationale de l’alphabétisation

Chaque année, le 8 septembre, on célèbre La Journée internationale de l’alphabétisation. Son objectif est de souligner l’importance de l’alphabétisation auprès des citoyens, des collectivités et des associations. Aujourd’hui, près d’une personne sur sept est illettrée, et sur les 860 millions d’illettrés, 500 millions sont des femmes.

Samedi 9 septembre

> 9 septembre 1898 : culpabilité de Dreyfus confirmée

Le 9 septembre 1898, un Conseil de guerre installé à Rennes confirme la culpabilité du capitaine Alfred Dreyfus malgré les éléments qui démontrent le contraire. Dreyfus est condamné à dix ans de réclusion en raison de « circonstances atténuantes ». C’est un rebondissement dans l’Affaire.

Dimanche 10 septembre

> 10 septembre 1915 : premier numéro du Canard enchaîné

Le 10 septembre 1915, Maurice et Jeanne Maréchal publient le premier numéro du Canard enchaîné (son titre fait allusion à un autre journal contestataire, L’Homme enchaîné de Clémenceau). Appelé à devenir une institution de réputation mondiale, le journal satirique naît pendant la Première Guerre mondiale, avec la volonté de dénoncer la censure, la propagande, les mensonges et le « bourrage de crâne », selon une formule popularisée par Albert Londres en 1914.