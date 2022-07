Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 4 juillet

> Les États-Unis fêtent leur indépendance vis à vis de la Grande Bretagne, déclarée le 4 juillet 1776. En 1946, un 4 juillet aussi, autour des Philippines d’obtenir leur indépendance vis-à-vis des… États-Unis !

Mardi 5 juillet

> Naissance du bikini… en 1946 !

« Plus petit que le maillot de bain le plus petit au monde », selon le slogan de Louis Réard, ingénieur et créateur du bikini le 5 juillet 1946. Ce jour-là, à la piscine Molitor à Paris, l’on découvre ce nouveau tissu, le maillot de bain féminin deux pièces, bien plus étriqué que ses prédécesseurs…

> Newwork 2022, salle Wagram, Paris XVIIe.

Un visitorat qualifié de 800 à 1 000 décideurs RH en quête d’innovations. Plus de 40 start-up porteuses d’innovations sur toutes les problématiques RH : data & digitalisation des process RH, recrutement-marque employeur, mobilité interne et externe, développement des talents, engagement, responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), qualité de vie au travail (QVT)… Lien.

Mercredi 6 juillet

> Discours d’Élisabeth Borne devant l’Assemblée nationale

Ce mercredi, la Première ministre Élisabeth Borne prononcera son discours de politique générale devant les député·es. L’objectif ? Livrer les grandes orientations de son programme de gouvernement, les principales réformes et mesures qu’elle souhaite mettre en place. Puis, le discours sera lu au Sénat, à 21 heures, par le numéro 2 du gouvernement, actuellement Bruno Le Maire.

> Journée internationale du baiser

Jeudi 7 juillet

> BtoB Summit 2022, au #104, Paris XIXe.

Toute la communauté marketing et vente b to b (prestataires et annonceurs) sera à l’honneur. Vous découvrirez comment les stars du marketing et de la vente b to b (partenaires et experts) redoublent d’efforts et d’ingéniosité au quotidien pour acquérir et offrir des expériences client hors normes ! Des stratégies qui résistent à l’épreuve du temps, aux tactiques les plus récentes et les plus efficaces. Le programme joué par les stars du b to b regorgent d’inspiration et d’idées exploitables pour aider les décideurs et leurs équipes à réussir aujourd’hui… et à se préparer aux enjeux du futur. Plus d’infos.

> Webinaire « Comment doubler le taux de conversion d’un site Web grâce au conversationnel ? », dès 11 h 30 et en ligne.

L’avenir de la relation client se trouve dans le conversationnel. Simples, instantanés et rapides, les nouveaux outils de communication – WhatsApp, Messenger ou encore Google Business Message – sont entrés dans le quotidien des consommateurs. S’inscrire.

> Début des vacances scolaires pour les élèves du premier degré

Cette année, les vacances scolaires pour les élèves du premier degré tombent un jeudi soir et non un vendredi. Pas simple pour les parents en matière d’organisation ! Mais impossible de faire autrement pour le ministère de l’Éducation : le nombre maximum de semaines de cours doit s’élever à 36, une durée atteinte ce… jeudi 7 juillet.

Samedi 9 juillet

> Loi Veil du 9 juillet 1976… début de la lutte anti-tabac.

Quand on pense à Simone Veil, l’on pense spontanément à la loi de 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Et pourtant, le 9 juillet 1976, Simone Veil est à l’origine du premier texte qui vise explicitement à lutter contre les méfaits du tabagisme. Loi qui s’attaque principalement à la publicité, prévoit des interdictions de fumer dans certains lieux à usage collectif et impose l’inscription de la mention « abus dangereux » sur les paquets de cigarettes.

Dimanche 10 juillet

> Euro 2022 de football féminin, la France entre en lice

Ce dimanche, l’équipe de France débutera la compétition face à l’Italie, dans le groupe D, à Rotherham (Angleterre).