Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 4 avril



> Valérie Pécresse (LR) en déplacement en Guadeloupe

La candidate Les Républicains à la présidentielle, Valérie Pécresse, se rend ce lundi en Guadeloupe, pour y parler pouvoir d’achat et tenir un meeting, selon la chaîne de télévision nationale BFMTV.

Mardi 5 avril

> Le mouvement patronal Ethic, présidé par Sophie de Menthon, reçoit le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, pour parler : « Communication & politique : le nerf de la guerre ? », entre 12 h 30 et 14 h 30.

> Spring Box Event, entre le 5 et le 6 avril, en ligne.

C’est l’événement digital du Printemps des études. Un grand nombre de webinaires au menu, comme : « Quels enseignements pour améliorer votre communication RSE ? », « Dix cas d’études sur les réseaux sociaux. Potentiel et avantages de cette collecte » ou encore « Le son : une composante incontournable du mix marketing, souvent oubliée dans les tests ». Lien.

> Campagnes marketing : quelles stratégies d’acquisition pour 2022 ? À 9 h 30, Paris.

Depuis deux ans, l’écosystème de la publicité est bousculé. Qu’en est-il de l’avenir des campagnes marketing ? Entre nouveaux acteurs, programmatique, cookiless et privacy, la mutation du monde publicitaire se fait dans un contexte dans lequel il est nécessaire d’ajouter quelques paramètres à sa stratégie pour plus d’agilité et d’innovation. S’inscrire.

Mercredi 6 avril



> Go Entrepreneurs Paris, les 6 et 7 avril, Paris La Défense Arena.

Go Entrepreneurs propose un accompagnement sur-mesure et donne aux entrepreneurs les outils indispensables pour qu’ils développent leur activité. Vous vous intéressez à l’entrepreneuriat sans oser vous lancer ? Vous cherchez à accélérer et à concrétiser votre projet ? Vous souhaitez faire le plein de nouveaux contacts et entrer dans une nouvelle dynamique business ? Quel que soit votre parcours ou l’état d’avancement de votre projet… Lien.

Jeudi 7 avril



> Journée mondiale de la santé

> Omnicanalité, Durabilité & personnalisation: les enjeux clés de 2022, à 9 h, Paris 8e et en ligne.

Les entreprises qui ont poursuivi leurs investissements « expérience client » ces douze derniers mois ont 16 fois plus de chances d’être résiliantes pendant la pandémie et ont 3 fois plus d’opportunités d’augmenter leur clientèle d’une année sur l’autre. Plus d’infos.

Vendredi 8 avril



> Journée nationale des ambulanciers

Samedi 9 avril

> Une « Marche pour le futur » se tiendra à Lyon

Ce samedi, des collectifs et des associations manifesteront lors d’une « Marche pour le futur ». Objectif : lutter pour le climat, la justice sociale et le renouveau démocratique.

Dimanche 10 avril

> Jour J : premier tour de l’élection présidentielle 2022 !

Les Français·es se déplacent ce dimanche pour départager les douze candidat·es qui prétendent accéder à l’Élysée – Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Éric Zemmour, Nathalie Arthaud, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Fabien Roussel et Emmanuel Macron. Le second tour aura lieu le 24 avril.