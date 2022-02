Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Lundi 31 janvier

>Webconférence : les conseils et aides de Pôle emploi pour la création et la reprise d’entreprise. En partenariat avec l’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique). Plus d’infos.

• Mardi 1er février

>Sustainable mobilty forum 2022 : le forum pour une mobilité plus intelligente, efficace et inclusive. Plus d’infos.

Au programme :

Quelles tendances pour les mobilités durables en 2022 ?

La donnée au service des territoires

La micromobilité au service de la ville durable

Innovations et territoires : les enjeux de la mise en place de consensus public et privé

> Ipem 2022 – France Invest : le premier rendez-vous en France et en Europe pour les acteurs du capital investissement. Du 1er au 3 février au Palais des festivals de Cannes.

> Webinar : toutes les clés pour booster votre visibilité locale avec Google Business Profile. Organisé par The Ramp. S’inscrire.

• Mercredi 2 février



>Allègement des restrictions sanitaires liées à la covid-19

Le télétravail ne sera plus obligatoire, seulement recommandé. Le port du masque ne sera plus exigé en extérieur. Enfin, les jauges seront supprimées dans les établissements recevant du public assis avec port du masque.

> Webinar : comment intégrer efficacement le social ads dans sa stratégie social media globale ? S’inscrire.

Au programme :

Quelle est l’efficacité comparée du social ads sur les différentes plate-formes ?

Quels sont les coûts et les conversions par type de message, de cible, de produits et services ?

Quels sont les messages qui marchent, sur quels types de cibles ?

Comment l’intégrer efficacement dans sa stratégie social media globale ?

• Jeudi 3 février



> Jean-Luc Mélenchon en meeting à Tours

Le candidat LFI à l’élection présidentielle de 2022 sera en meeting au palais de Congrès à Tours ce jeudi dès 19 h 30.

>JNE (Journée nationale des études) 2022, sous le thème : « L’inclusion et la diversité dans les sondages politiques ». S’inscrire.

• Vendredi 4 février



> Journée mondiale contre le cancer

> Deep tech tour Marseille : du laboratoire à la start-up, une conférence pour apprendre aux chercheur·ses, étudiant·es et doctorant·es à se lancer. Les infos.

> Webinaire : Ad’Talk, Consentement aux cookies, où en sommes-nous ? Organisé par Prisma Media solutions. S’inscrire.

• Samedi 5 février



>Journée mondiale des intelligences animales

• Dimanche 6 février

> Finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN)