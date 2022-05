Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 30 mai

> Salon de l’Environnement de Travail et des Achats, du 30 mai au 1er juin, Porte de Versailles, Paris.

En 2021, Le Salon de l’Environnement de Travail et des Achats présente les acteurs des marchés liés aux services aux collaborateurs, aux moyens qui sont mis à leur disposition et à l’exploitation technique du bâtiment tout en abordant les sujets d’actualités par le biais de conférences et de workshops. La manifestation continue d’apporter des solutions et des innovations dans cette période où l’environnement de travail et les achats sont plus que jamais des fonctions stratégiques dans la réussite des entreprises et où la relation acheteurs-fournisseurs continue d’évoluer pour devenir un véritable partenariat. Plus d’infos.

> Pourrez-vous passer le baccalauréat en langue basque ?

Le tribunal administratif de Pau se prononcera sur la requête en référé de la fédération des Ikastola Seaska, fidèles promoteurs de la langue basque. Ce groupement d’intérêt estime que le baccalauréat doit pouvoir se réaliser en euskara. Le ministère de l’Éducation nationale conteste. Le juge administratif palois sera amené à trancher cette discorde qui concerne très directement une centaine de lycéen·nes bascophones de Bayonne.

Mardi 31 mai

> Jacques Séguéla est l’invité d’ECS Paris. Le fameux publicitaire mitterrandien sera reçu à l’European Communication School de Paris. Il se livrera à une masterclass devant la fine fleur des estudiantins en communication.

Mercredi 1er juin

> Colloque Violences et Média, à l’Institut Catholique de Paris, dès 9 h.

L’ICP organise une réunion essentielle consacrée au traitement de la violence dans les médias. Parfois surexploité, parfois mise sous le boisseau, cette thématique de la violence doit conduire à une réflexion et à une prise de conscience collective. Comment la montrer ? Ou mettre le curseur face aux images sensibles ? De la nécessité de ne pas occulter le réel. Les organisateurs se placent sous le haut-patronage du penseur Yves Citton : « La production d’information est une arme politique en ce que les médias définissent à la fois ce dont on parle et ce qui importe ». Lien.

Vendredi 3 juin

> Salon Inclusiv’Day, Paris/La Défense Arena.

Le thème de l’inclusion prend du retard en France. Malgré la loi de 2005 et des coups législatifs multiples, les personnes handicapées semblent toujours fortement discriminées dans l’accès à l’embauche. Le salon Inclusiv’Day vise à changer les regards et à affirmer plus que jamais l’importance d’une économie plus inclusive et solidaire. Infos pratiques.

Samedi 4 juin

> Sommet de la Cédéao à Accra. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest tiendra un sommet extraordinaire depuis la capitale du Ghana. Au cœur des discussions, les sanctions économiques particulièrement rudes infligées au Mali par ses états voisins (tous sont membres de la Cédéao). La junte malienne, censée être transitoire, compte rester au pouvoir pour deux années nouvelles. Alors les pays voisins s’alarment… Un compromis serait toutefois en bonne voie. Les sanctions pourraient être levées en l’échange de certaines concessions politiques. Honni soit qui mal y pense…

Dimanche 5 juin

> Journée mondiale de l’Environnement. Les Nations unies fixent au 5 juin la journée mondiale de l’Environnement. Tant d’efforts restent à accomplir aux grands défis du siècle : la protection du monde vivant.