Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Mardi 30 mai

> Le salon Moovjee, la journée qui fait BOOM !

Le salon Moovjee accompagne les jeunes de 18 à 30 ans dans leur développement personnel et la croissance de leur entreprise par du mentorat. Il aura lieu de 11 h à 23 h, au théâtre Mogador, au 25 rue de Mogador, 75009 Paris.

> 30 mai 1431, Jeanne d’Arc est brûlée vive à Rouen

Mercredi 31 mai



> La Journée mondiale sans tabac



Jeudi 1er juin

> L’Operating Partners Day



Le premier événement français dédié à la création de valeur financière et économique de ce nouveau métier. Au programme, partager les « best practices » et les meilleures stratégies pour générer de la valeur et de la croissance, ainsi qu’anticiper les futures tendances et critères sociétaux et environnementaux, au travers de témoignages et de networking. Il aura lieu de 8 h 30 à 17 h 45, au Palais Brongniart, 16 place de la Bourse, 75002 Paris.

> Le 1er juin 1898, toute la haute société d’Europe et d’Amérique se retrouve à la soirée d’inauguration de l’hôtel Ritz, sur la place Vendôme, à Paris.

Vendredi 2 juin

> Journée mondiale pour un Tourisme Responsable et Respectueux

Samedi 3 juin

> Le général De Gaulle devient chef du gouvernement provisoire

Le 3 juin 1944, à quelques jours du débarquement allié en Normandie, le général de Gaulle constitue officiellement à Alger le gouvernement provisoire de la République française et en devient naturellement le chef.

> Journée mondiale pour le vélo

Dimanche 4 juin

> Journée internationale des enfants victimes innocentes de l’agression