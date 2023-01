Temps de lecture estimé : 2 minutes

> Grève face à la réforme des retraites



Deuxième jour de mobilisation nationale contre la réforme des retraites.

Mercredi 1er février



> Lancement d’Île-de-France Mutuelle santé, la mutuelle régionale pour tous



La région Île-de-France, Harmonie Mutuelle, Axa et La Mutuelle Familiale s’associent pour proposer aux Franciliens une mutuelle efficace, qui répond à leurs attentes concernant la santé et le pouvoir d’achat grâce à un tarif jusqu’à 20 % plus accessible. Et pour garantir un accès renforcé à la prévention : des tarifs attractifs pour un bon niveau de couverture intégrant les priorités régionales (santé de la femme, santé des jeunes, santé mentale, etc.).

> Hyvolution, le salon des experts au service de l’hydrogène

Pendant deux jours, des entreprises de toutes tailles, publiques ou privées, vont se rencontrer pour échanger et envisager des produits et solutions innovantes autour de l’hydrogène. En savoir plus.

Jeudi 2 février



> 80e anniversaire de la victoire de la bataille de Stalingrad



Ce fut une bataille, peut-être même la bataille décisive de la Seconde Guerre mondiale. L’armée rouge triomphait des Nazis, le 2 février 1943, signant là le grand retournement du conflit. Hommage aux 800 000 Soviétiques, civils et combattants, morts durant ce sanglant épisode de l’histoire européenne.

> Salon SME en ligne



Le salon SME organise, ce jeudi, une série de webinars gratuits, centrés sur la création d’entreprise. L’enjeu de ces webinars est de proposer des solutions pour créer, gérer et développer son activité. L’occasion d’accéder aux stands virtuels des exposants et d’échanger directement avec des professionnels de la création d’entreprise. Plus d’infos.

Vendredi 3 février



> Journée mondiale contre le cancer

Samedi 4 février



> Congrès du Parti socialiste à Marseille



Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol, tous deux prétendants au poste de Premier secrétaire du Parti socialiste, continuent à revendiquer la victoire à un scrutin émaillé par les fraudes. Le congrès de Marseille s’annonce donc particulièrement électrique.

Dimanche 5 février



> Tournoi des Six Nations : Italie-France