Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 3 juillet

> 987 : Sacre de Hugues Capet

Le comte de Paris, Hugues Capet sacré roi des Francs sous le nom de Hugues 1er à Reims, par l’évêque Adalbéron. Le premier, il fixe sa résidence à Paris.

> 1315 : Louis X « le Hutin » interdit l’esclavage en France

Le roi de France Louis X « le Hutin » publie un édit qui affirme que « selon le droit de nature, chacun doit naître franc ». Officiellement, depuis cette date, « le sol de France affranchit l’esclave qui le touche ».

Mardi 4 juillet

> Le Summer Tech Day

La journée dédiée à la tech et à l’innovation de la région toulousaine. Au programme : des speakers inattendus, des workshops pratiques pour échanger avec des entrepreneurs passionnés, des tables rondes, du mentoring. Rendez-vous de 9 h à 23 h à la Cité, 55 avenue Louis Breguet, 31400 Toulouse.

> 1776 : « Independence Day »

À Philadelphie, où ils sont réunis en congrès (en anglais, « Convention »), des représentants des Treize Colonies anglaises d’Amérique du Nord proclament leur indépendance dans l’enthousiasme.

Mercredi 5 juillet

> 1830 : Prise d’Alger

Le maréchal Bourmont s’empare d’Alger avec un corps expéditionnaire de 35 000 hommes. L’expédition était prévue pour ne pas durer…

Jeudi 6 juillet

> Webinaire de Marseille Innovation

Un webinaire pour aborder la thématique « Comment trouver un associé avec un profil technique ? ». À suivre en ligne et gratuitement ce jeudi, de 11 h à 12 h.

> Journée internationale du baiser

Vendredi 7 juillet

> Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, les 7, 8 et 9 juillet



Chefs d’entreprise, universitaires, chefs d’État et de gouvernement, représentants syndicaux, étudiants, acteurs du monde associatif… plus de 360 personnalités de haut niveau et de tous horizons débattront des grands enjeux économiques, politiques et sociaux. Les conférences ont lieu dans l’enceinte du Parc Jourdan d’Aix-en-Provence, 13100.

Samedi 8 juillet

> Naissance de Jean de La Fontaine en 1621

Notre fabuliste national, Jean de La Fontaine, voit le jour à Château-Thierry, en Brie champenoise, sous le règne de Louis XIII.

Dimanche 9 juillet

> Journée de la destruction des armes légères

À l’occasion de la Journée internationale de la destruction des armes légères, des victimes de la violence par les armes procèdent à la destruction d’armes aux quatre coins de la planète. Une initiative des Nations unies en 2001.