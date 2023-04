Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 3 avril

> Tirage au sort de la phase finale de l’Euro 2023 U17



Le tirage au sort de la phase finale de l’Euro 2023 U17, pour laquelle la France est qualifiée, sera effectué ce lundi à Budapest (Hongrie).



Mardi 4 avril

> Lancement du salon du design

Le salon du design du mobilier et de l’aménagement des espaces de travail, se déroulera à Paris, Porte de Versailles, pavillon 1. Il s’agit du premier salon b to b européen pour le mobilier et l’aménagement des espaces de travail en termes d’offre et de visitorat.

Mercredi 5 avril

> Ouverture du salon Go Entrepreneurs

Le salon ouvre ses portes à Paris, à la Défense Arena. Ainsi, le rendez-vous des créateurs, start-up et dirigeants, pour lancer et accélérer son business à Paris est pris.

Jeudi 6 avril

> Ouverture du Salon du Patrimoine Immobilier

Ouverture du salon au Carreau du Temple à Paris, où sera rassemblé tout l’écosystème de l’immobilier spécifiquement lié à la gestion de patrimoine.

Vendredi 7 avril

> Journée mondiale de la santé

Chaque année, le 7 avril, des centaines d’organisations célèbrent la Journée mondiale de la santé. Des manifestations de sensibilisation s’organisent un peu partout dans le monde.

Samedi 8 avril

Le jour de la mort de Pablo Picasso

Il meurt le 8 avril 1973 à Mougins, en France.



Dimanche 9 avril

> Le jour de la fête de Pâques

Fête importante du christianisme, Pâques commémore la résurrection du Christ. Ainsi, chaque année, la commémoration a lieu un dimanche. Prêts pour la chasse aux œufs ?