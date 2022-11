Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 28 novembre

> Éco-Rénovons Paris

La ville de Paris poursuit son Plan Climat avec la dynamique d’Éco-Rénovons. Un programme qui vise à encourager la rénovation énergétique des immeubles d’habitat privé pour être encore plus respectueux de l’environnement. Alors direction la Mairie de Paris XVIIe à 18 h 30 pour apprendre à améliorer son confort été comme hiver !

Mardi 29 novembre

> Silver Economy Expo

Pour mieux préparer la société du vieillissement et de la longévité, venez rencontrer les acteurs et les experts de l’économie du vieillissement à Silver Economy Expo, le salon professionnel des services et technologies pour les seniors, les 29 et 30 novembre 2022, à Paris, Porte de Versailles. L’événement sera organisé conjointement avec le salon des services à la personne et de l’emploi à domicile.



Mercredi 30 novembre

> Cercle wine & business Paris

Le premier réseau européen de chefs d’entreprise et de professions libérales amateurs de vin convie ses invités à Paris au cœur de l’hôtel Shangri-La pour une soirée mémorable. Au programme, conférence, dégustation, et dîner. Le tout en compagnie d’invités d’honneur. Comme Valentine de Lasteyrie, la directrice générale d’Albingia, Claire Leost, présidente de Prisma Media et bien d’autres…



Jeudi 1er décembre

> Journée du management culturel

L’occasion parfaite pour un moment d’échanges et de réflexions pour tous les professionnels du management culturel, toutes disciplines et catégories de lieux confondus. La Maison des Métallos à Paris vous accueille de 9 h à 19 h 30 pour développer des expériences numériques immersives au sein des lieux culturels.

Vendredi 2 décembre

> Le Noël des créateurs d’ICI Montreuil

Des cadeaux de Noël originaux et locaux, vendredi 2 décembre et jusqu’à la fin du weekend. ICI Montreuil ouvre ses portes aux artisans-résidents et aux petits créateurs. De quoi satisfaire les grands et les petits !

> Journée internationale de la samba

Samedi 3 décembre

> Festival d’Automne

Consacré à l’art contemporain et à plusieurs disciplines parmi lesquelles le cinéma, la danse, la musique ou encore le théâtre, le Festival d’Automne accompagne les artistes dans un esprit de découverte.

Dimanche 4 décembre

> Salon du livre et de la presse jeunesse

Ouvert aux professionnels comme aux particuliers, le salon du livre et de la presse jeunesse est l’événement de référence en matière de littérature pour jeune public. Cette année, il se tiendra à l’Espace Paris Est Montreuil.