Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 28 mars



> Lancement officiel de la campagne pour l’élection présidentielle, avec décompte du temps de parole des 12 candidat·es.

> Webinaire: Comment décrocher des financements européens? Organisé par Wilco.

> Entreprendre dans le monde du livre. Table ronde organisée par le Labo de l’édition. S’inscrire.

Mardi 29 mars

> Publication du rapport annuel d’Amnesty International

> E-marketing Paris: l’évènement des professionnel·les du marketing digital pour découvrir les dernières techniques et prestataires de services. Du 29 au 31 mars. Plus d’infos.

> Stratégie Clients, le salon de la relation clients. Le thème: l’hybridation des canaux de relation client. Du 29 au 31 mars. Plus d’infos.

> Date butoir pour la formulation des vœux d’études des lycéen·nes sur Parcoursup.

Mercredi 30 mars

> Sandwich and Snack Show, le salon de la restauration rapide et des tendances food. 30 et 31 mars. Plus d’infos.

> Cyber4Energy, le forum européen dédié à la cybersécurité pour le secteur de l’énergie. Plus d’infos.

> Journée mondiale des troubles bipolaires.

Jeudi 31 mars

> Keynote: les enjeux de l’immersif appliqués au secteur événementiel. S’inscrire.

Au programme:

Comment articuler innovation esthétique, narrative et technologique au service des participants in situ ?

Comment rentrer dans une logique de diversification des modèles via l’immersion

Comment engager et attirer une autre typologie de visiteurs ?

> Clôture de l’Exposition universelle de Dubaï

>2 webconférences, dans le cadre du salon SME online, pour aider les entrepreneurs dans le monde d’après covid. Entre 11 h et 12 h, puis entre 14 h et 15 h. Lien.

Vendredi 1er avril



> Baisse du prix des carburants de 15 à 18 centimes.

> Co-construction du marketing point de vente, développer un partenariat efficace entre marque et enseigne. S’inscrire.

Au programme:

Comprendre la philosophie du category management et ses enjeux

Maitriser la méthodologie du partenariat

Savoir créer le partenariat en tant que marque ou enseigne

Comprendre les exemples de réussites

Samedi 2 avril

> Premier meeting de campagne d’Emmanuel Macron à Paris La Défense Aréna.

> Début du ramadan, mois de jeûne de la religion musulmane.