Dans les 7 jours du 27 novembre au 3 décembre

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 27 novembre

> Comment être plus visible grâce aux réseaux sociaux ?

Les ateliers de la CCI Hauts-de-France proposent un événement pour apprendre à utiliser les réseaux sociaux dans le cadre professionnel. « Viens participer à notre atelier pratique pour découvrir le panorama des réseaux sociaux et leurs nombreux avantages. Ensemble, nous explorerons les usages des différents réseaux sociaux et apprendrons à identifier ceux à investir en priorité selon tes objectifs », lit-on sur la fiche de présentation de l’atelier. Simple, clair, concis et diablement utile ! Dès 9 heures à la médiathèque municipale Louis Aragon de Raismes.

Mardi 28 novembre

> Sommet de l’inclusion économique

Parmi les événements de la semaine, l’édition 2023 du Sommet de l’inclusion sera le point de convergence de tous les décideurs qui souhaitent partager leur vision de l’inclusion économique et donner une nouvelle impulsion en faveur du bien commun. L’événement aura lieu à Paris Bercy.

> Silver Economy Expo

Le salon des innovations autour du « bien vieillir ». Un événement utile pour trouver des solutions et améliorer le confort de vie des seniors. Les 28 et 29 novembre à Paris – Porte de Versailles.

> Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile

Mêmes dates, même lieu. Le salon des services à la personne (SAP) et de l’emploi à domicile est organisé conjointement avec Silver Economy Expo. Il s’adresse à ceux qui sont à la recherche de solutions pour être aidé à la maison et aux professionnels des SAP.

Mercredi 29 novembre

> Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien

Plus que jamais, cette journée internationale fait sens cette année.

Jeudi 30 novembre

> La quatrième édition du salon Impact PME

Talents, IA, transition écologique : comment réussir 2024 ? C’est la question à laquelle tenteront de répondre les organisateurs de l’événement, BFM Business et la CPME. Une conférence à ne pas manquer si vous êtes dirigeant d’une petite ou moyenne entreprise ! Ça se passe à la Station F, dès 8 h 30 et jusqu’à 18 heures. Plus d’infos ici.

> The Good Forum#5 – Les territoires en transition

Certains territoires français sont des modèles de résilience alimentaire, énergétique, économique, écologique. Mais qui sont-ils ? La cinquième édition du Good Forum s’intéresse à ces acteurs régionaux qui montrent la voie d’une transition écologique qui semble inévitable. Boulogne-Billancourt. Dès 8h30. Lien.

Vendredi 1er décembre

> Journée mondiale de la lutte contre le Sida

> Winter Edition 2023 – Les BigBoss

Parmi les événements qui lancent le mois de décembre, notons la Winter Edition, soit trois journées d’interactions et d’échanges entre acteurs du digital. Le tout au club Med de Tignes, au milieu des prestigieux monts alpins. L’occasion parfaite pour organiser quelques rendez-vous informels de networking, loin du cadre habituel des bureaux citadins.

Ps : à retrouver, notre article « Réseaux et influence » sur les BigBoss dans le n°105 d’ÉcoRéseau Business (en kiosques à la mi-décembre).

Samedi 2 décembre

> Le 2 décembre 1804, Napoléon Ier était sacré empereur des Français. Et un an plus tard, jour pour jour, son armée triomphait au soleil d’Austerlitz.

En cette journée chargée d’histoire, n’est-ce pas le moment propice pour aller voir Napoléon, le long-métrage de Ridley Scott qui retrace la vie de l’empereur. Le film est sorti depuis le 22 novembre dans les salles de cinéma françaises.

Dimanche 3 décembre

> Journée internationale des personnes handicapées