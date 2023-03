Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 27 mars

> Google Atelier numérique

Pour mieux cibler ses prospects sur le Web. De 9 h 30 à 12 h à l’espace emploi de Versailles (25 rue du 8 Mai 1945 – 78260 Achères)

> Les astres s’alignent… littéralement !

Dans la nuit du 27 au 28 mars, 5 planètes s’aligneront dans le ciel nocturne et seront observables depuis la France. Mercure, Jupiter, Venus, Mars et Uranus se sont concertées pour nous offrir un ballet astronomique. Reste à savoir si le ciel sera dégagé…

Mardi 28 mars

> 10e journée de mobilisation syndicale contre la réforme des retraites

> Lancement du salon E-marketing Paris au Parc des Expositions à la Porte de Versailles (Paris XV)



Au programme, des conférences et stands sur le métavers, les engagements RSE, le marketing b to b et l’économie circulaire.

Mercredi 29 mars

> Forum de l’emploi et des jobs d’été au Palais Baumont de Pau (64)

Des centaines de postes sont à pourvoir pour cet été dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

Jeudi 30 mars

> Dernier jour de la Semaine de l’innovation du transport et de la logistique (SITL), Parc des Expositions, Porte de Versailles (Paris XV).

> mnstr 3030

Table ronde à partir de 17 heures à la Caserne (Paris X). Des responsables de grandes marques seront invités à débattre autour de trois thématiques, parmi lesquelles : les nouvelles communautés, les nouvelles frontières de créativité et les nouveaux récits de marques.

Vendredi 31 mars

> 24e salon de l’analyse technique !

Le salon incontournable pour les passionnés de la Bourse. L’entrée est gratuite et l’événement a lieu à l’UIC-P Tour Eiffel Center (Paris XV).

Samedi 1er avril

« Au moment où commence avril, l’esprit doit se montrer subtil », Saint Urbain de Langres.

> Journée internationale de la blague ! Le fameux poisson d’avril, qui puise ses origines du temps de Charles IX.

> Choco-Rallye à Lourdes

La troisième édition de ce jeu de piste aura bien lieu ce samedi dans la ville de tous les miracles. Une manière ludique de promouvoir le savoir-faire et les commerces locaux en matière de chocolat auprès d’une large audience.

Dimanche 2 avril

> Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme