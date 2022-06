Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 27 juin

> Début de Wimbledon

Le tournoi de Wimbledon commence ce lundi ! En tout, 18 Français sont en lice dans le tournoi londonien. Chez les hommes, vous aurez dès le premier tour un duel franco-français : Benoît Paire qui jouera contre Quentin Halys. Chez les femmes, vous pourrez suivre Clara Burel ou Alizée Cornet. Rendez-vous à midi sur beIN Sports.

Mardi 28 juin

> Euromaritime 2022

Ce mardi 28 juin démarre le salon Euroméditerranéen de la croissance bleue à Marseille. Sur le thème de la construction navale et du transport maritime, le salon tiendra des colloques et des échanges pour « mettre en perspective les atouts et les enjeux de la croissance bleue ». Rendez-vous parc Chanot les 28, 29 et 30 juin. Plus d’infos.

Mercredi 29 juin

> Plug&Start, technopole de l’Aube en Champagne, Troyes

Pour sa 27e édition, Plug&Start affirme l’entrepreneuriat, l’innovation, la collaboration et l’expérience comme les piliers fondateurs d’une marque pérenne et dynamique sur le territoire du Grand Est, et plus globalement sur l’hexagone. Afin de célébrer son 20e anniversaire, Plug&Start et la technopole de l’Aube en Champagne proposent un nouveau rendez-vous autour de l’entrepreneuriat, de l’innovation et de l’économie. Nicolas Brumelot, cofondateur et Président de MisterFly, producteur de séjours et distributeur de voyages, évoquera la success story de son entreprise ce 29 juin.

> Job dating de chauffeurs poids lourds à Nantes

En plus de fêter les Paul et les Pierre, les chauffeurs poids lourds de l’ouest pourront profiter du mercredi 29 juin pour trouver un travail. 13 offres sont à pourvoir dans l’entreprise Suez. Rendez-vous de 10 heures 30 à 16 heures à Rezé (commune limitrophe de Nantes.).

> Fnac Live Paris. Depuis le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, la « place de grève » comme on disait jadis, la Fédération nationale d’achat des cadres, plus connue sous l’acronyme Fnac, tiendra son grand festival annuel. Musique ! Au programme : Clara Luciani, Juliette Armanet, Jane Birkin, Bob Sinclar, Pierre de Maere… Trois jours de festivités s’ouvrent pour défendre la scène française.

Jeudi 30 juin

> Motion de défiance… à France Télévisions. Le service public de l’information bouillonne. Laurent Guimier, patron des rédactions de France 2, France 3 et Franceinfo est dans la tourmente. Il n’a renouvelé que le tiers des CDD de la rédaction. Ce qui agace les journalistes. S’ajoutent la « désorganisation » et un « manque d’intérêt ». L’affaire de la couverture du déplacement d’Emmanuel Macron à Kiev par Mohamed Bouhafsi, chroniqueur de C à Vous et non membre de la rédaction, suscite toutes les aigreurs. Prélude d’une grève ?

Vendredi 1er juillet

> Grève chez TotalÉnergies. Eux aussi en ont marre. La CGT appelle à la grève dans les raffineries du groupe Total. Des débrayages multiples sont à prévoir. Plus encore, le syndicat voudrait empêcher n’importe quel produit d’entrer ou sortir pendant 24 heures. Le blocage, donc. Les salarié·es voudraient que les 4,9 milliards d’euros touchés en surplus par l’entreprise (merci l’inflation) ruissellent un peu jusqu’à eux. La balle est dans le camp du PDG Patrick Pouyanné.

Samedi 2 juillet

> Journée mondiale des Ovnis.

Les Objets volants non identifiés, en anglais UFO, au Geipan, chargé de leur étude, PAN (Phénomènes aérospatiaux non identifiés) et pour le commun des mortels soucoupes volantes tiennent leur journée – surtout aux États-Unis – décrétée par la WUFODO (Organisation mondiale de la Journée des Ovnis). On aurait tort de s’en gausser. La France est l’un des rares pays à avoir confié au CNRS le soin de rassembler toutes les observations transmises par les gendarmeries de l’hexagone. Invariablement, chaque année, le Geipan (Groupe d’étude et d’information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés) recense et trie les observations. Il a à ce jour cumulé 99 cas D (non identifiés après enquête), soit 3,3 % de 2 978 cas enregistrés.

Dimanche 3 juillet

> Anniversaire de la fondation de la Ville de Québec. Le 3 juillet 1608, l’explorateur français Samuel de Champlain fondait la capitale de la province appelée à prendre son nom. Seule ville fortifiée d’Amérique du Nord, Québec, si européenne, veille aujourd’hui encore sur les bouches du fleuve Saint-Laurent.