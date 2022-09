Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 26 septembre

> Présentation du projet de loi de finances, projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2023 et loi de programmation des finances publiques en Conseil des ministres.



Pour cause de déplacement présidentiel à New York, il n’y a pas eu de Conseil des ministres la semaine dernière. Rattrapage exceptionnel en ce lundi, avec la présentation, qui plus est, de textes majeurs. Le projet de loi de finances (le budget) et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale – plus prosaïquement nommé PLFSS.

Mardi 27 septembre

> Journée mondiale du tourisme

Mercredi 28 septembre

> La Grande Librairie invite Stephen King



Le roi du polar, auteur de succès multiples dans le genre du glauque, sera l’invité d’Augustin Trapenard dans La Grande Librairie, l’émission littéraire de France 5.

Jeudi 29 septembre

> Appel à la grève de la CGT et du syndicat Solidaires



La Confédération dirigée par Philippe Martinez, aux côtés des Solidaires, appelle à une vaste journée de mobilisation sociale tous azimuts dans le pays. En cause, d’abord et avant tout : la cherté de la vie et la nécessité d’augmenter les salaires.

> Salon Patrimonia, jusqu’au 30 septembre, Centre de Congrès à Lyon.

Patrimonia est le plus grand rassemblement en France des professionnels de l’univers du conseil patrimonial : CGP, CGPi, Family Office, Gérants Privés, Experts Comptables, Notaires, Courtiers, Avocats… Chaque année, la Convention rassemble plus de 7 500 congressistes venus de la France entière pour rencontrer les partenaires, networker, se former, faire de la veille, comprendre les tendances du marché…

Vendredi 30 septembre

> Journée mondiale de la Mer



Samedi 1er octobre



> Lancement du parti Nous France avec Xavier Bertrand, à Saint-Quentin (Aisne).



Dimanche 2 octobre



> Premier tour de l’élection présidentielle au Brésil



L’ex-président Lula devrait arriver en tête de ce premier tour pour affronter son successeur, l’actuel chef d’État du pays, le très instable Jair Bolsonaro.