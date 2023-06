Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 26 juin

> événement USI : Unexpected Sources of Inspiration

Depuis 15 ans, USI découvre et rend accessible les spécialistes de renommée internationale en sciences, en technologie, et en philosophie pour contribuer au progrès des organisations. Pour l’édition 2023 de la conférence USI, rendez-vous à partir de 8h30 au Musée du Quai Branly, 37 Quai Jacques Chirac, 75007 Paris.

> Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues

Mardi 27 juin

> Journée mondiale des micros, petites et moyennes entreprises

Mercredi 28 juin

> 28 juin 1914 : Assassinat d’un archiduc à Sarajevo

L’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d’Autriche-Hongrie, est assassiné à Sarajevo par un nationaliste serbe. Cet attentat est le prétexte que vont utiliser quelques semaines plus tard les grandes puissances européennes pour s’entredévorer…

Jeudi 29 juin

> Conférence PMI France

Dans le cadre d’une nécessaire transformation et transition environnementales, comment développer des opportunités de modèles d’affaires et de partenariats résilients et prospères ? La conférence se déroulera à 18 h, au sein des locaux de l’école EPITA à Lyon Part-Dieu, 86 boulevard Marius Vivier Merle, 69003, Lyon.

> Journée internationale du Petit Prince

Vendredi 30 juin

> 30 juin 1643 : Molière fonde L’Illustre-Théâtre

Jean-Baptiste Poquelin fonde avec quelques amis dont une célèbre comédienne, Madeleine Béjart, une troupe de théâtre baptisée « L’Illustre-Théâtre ».

> Journée internationale des astéroïdes

Samedi 1er juillet

> Le Business Challenge

Co-organisé par le magazine ÉcoRéseau Business et Jalix, le Business Challenge est l’occasion unique pour les entreprises d’encourager la coopération, la communication et le travail d’équipe entre leurs collaborateurs. Les participants devront élaborer des stratégies, établir des plans de relais et prendre des décisions rapides pour maximiser leurs performances sur la piste. Rendez-vous sur le tarmac du RKC Karting, Aérodrome de Pontoise, 95650 Boissy l’Aillerie.

Dimanche 2 juillet

> Journée mondiale des Ovnis