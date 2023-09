Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 25 septembre

> Salon SME



À destination des i . Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme interviendra ce lundi 25 à 10 h 30. Le même jour, à 11 h 45, vous pourrez assister à une conférence « Construire un succès durable sur les réseaux sociaux », en partenariat avec ÉcoRéseau Business.

> Big Data & AI Paris



Également au Palais des Congrès de Paris, retrouvez le Big Data & AI Paris. En effet ce salon propose 2 jours d’immersion dans le meilleur de l’intelligence artificielle et big data français du 25 au 26 septembre.

Mardi 26 septembre

> Patrimonia



Organisée sous le parrainage du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, la convention Patrimonia prendra place au centre des Congrès de Lyon du 26 au 27 septembre. Elle est d’ailleurs reconnue comme LA convention française dédiée aux professionnels de l’univers du conseil patrimonial !



> Négoce Connecté

D’un autre coté, dans le cadre de sa 3e édition, le Négoce Connecté donne rendez-vous à ceux qui inventent le b to b et le négoce de demain au Verso, dans le 9e arrondissement de Paris.

> Le rendez-vous des PME : quand start-up et marques réinventent l’expérience client

L’équipe Bpifrance le Hub vous convie pour sa troisième édition au rendez-vous des PME ! Dédié à la digitalisation de ces entreprises, cet événement permettra de bénéficier de l’expertise de la Fevad et d’écouter le témoignage de PME et ETI, qui partageront leur retour d’expérience sur ce sujet.

Mercredi 27 septembre

> Festival assureurs et assurés, vers un marketing réconciliateur



À l’occasion d’une matinée spéciale à l’école de communication Paris-IESEG, qui réunit le Conseil scientifique de l’Atdem, Demain l’Assurance et Insurtech France, le festival assureurs et assurés, vers un marketing réconciliateur vous donne rendez-vous.

> Journée nationale du refus de l’échec scolaire



Jeudi 28 septembre

> Le Salon Automobile de Lyon



D’autre part, pour les fervents d’automobile, n’oubliez pas le salon Automobile de Lyon, à partir du 28 septembre et ce pour les 5 jours suivants !

> Printemps des études 2023



Le Printemps des études répond, du 28 au 29 septembre, aux attentes des secteurs de la communication et du marketing, en combinant exposition, conférences, rendez-vous, témoignages et retours d’expérience.

Vendredi 29 septembre

> Salon de l’immobilier



Du 29 septembre au 1er octobre, une quarantaine d’exposants seront présents pour conseiller et proposer leurs services et équipements afin d’accompagner au mieux les actuels et futur propriétaires. Pour les intéressés, cela se passera au MEETT à Toulouse.

> J’écoute mon cœur



Vendredi, tout le monde est invité à dessiner un cœur sur sa paume, puis à en partager une photo ou une vidéo sur les réseaux sociaux, en incitant trois personnes de son entourage à faire de même. Ainsi, le but est de mettre en avant la recherche grâce aux dons que ce challenge suscitera.

Samedi 30 septembre

> Geek Days Brest 2023



À partir du 30 septembre et jusqu’au 1er octobre, rencontrez vos streamers et YouTubers favoris ! À l’occasion des Geek Days de Brest venez tester toutes les animations proposées : escape game, réalité virtuelle, tournois de jeux vidéo, concours de cosplay, jeux de société, animations sur scène…

Dimanche 1er octobre



> Journée internationale des personnes âgées



> Il y a 77 ans, le 1er octobre 1946, le verdict du procès de Nuremberg était donné.



Retenu comme la première mise en application de la condamnation pour crime contre l’humanité, le Procès de Nuremberg a permis d’instituer certaines règles au cœur de la justice internationale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il reste donc un événement essentiel de l’Histoire du XXe siècle.