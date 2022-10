Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 24 octobre



> Précarités étudiantes : quel constat deux ans après ?



Colloque organisé par l’association Linkee, de 14 heures à 18 heures au Palais d’Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental (Paris XVIe). Il sera ouvert par Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes Handicapées.

Mardi 25 octobre



> Future Investment Initiative, forum économique saoudien avec la participation de Bruno Le Maire. Riyad, Arabie saoudite.



Le ministre de l’Économie et des Finances sera l’invité du grand raout économique annuel de la pétromonarchie. BLM va devoir manœuvrer, entre les engagements sur les valeurs et la réalité diplomatique.

Mercredi 26 octobre



> Publication des chiffres de Pôle emploi pour le troisième trimestre 2022



Depuis 2017, sur volonté d’Emmanuel Macron, les chiffres du chômage sont dévoilés chaque trimestre et non plus mensuellement. Olivier Dussopt, ministre du Travail, sera évidemment invité à les commenter. On rappelle également que Pôle emploi changera bientôt de nom pour devenir France Travail.

Jeudi 27 octobre



> 300e anniversaire du sacre de Louis XV

Vendredi 28 octobre



> Journée internationale de la langue et de la culture créole

Samedi 29 octobre



> La Turquie fête la naissance de la République turque, le 29 octobre 1923

Dimanche 30 octobre



> Passage à l’heure d’hiver



Nous reculerons d’une heure !

> Second tour des élections présidentielles brésiliennes entre messieurs Lula et Bolsonaro.