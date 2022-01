Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Lundi 24 janvier

> Le passe sanitaire se transforme en passe vaccinal dès ce lundi

Vendredi 21 janvier, le Conseil constitutionnel a validé la quasi intégralité du projet de loi, le passe vaccinal sera demandé pour entrer dans les bars, restaurants, cafés, théâtres, cinémas, ou utiliser les transports publics interrégionaux. Entre autres. Il ne sera toutefois pas obligatoire pour participer à un meeting politique.

> Conférence de presse de Geoffroy Roux de Bézieux, président du Mouvement des Entreprises de France (Medef).

Le « porte-parole des patrons » reviendra sur les propositions du Medef pour l’élection présidentielle de 2022. À 11 h.

> Journée internationale du sport féminin

La première journée remonte à 2014, après le constat d’une sous-médiatisation du sport féminin.

• Mardi 25 janvier

> Le social listening, cela se passe comment ? À 9 h et en ligne. Lien.

C’est un concept puissant pour les décideurs marketing et communication. Un principe simple – écouter les réseaux sociaux pour agir – aux bénéfices multiples :

Protéger votre marque et gérer votre e-reputation

Mesurer votre performance et construire un reporting

Mieux connaitre votre marché : tendances, veille concurrentielle….

Optimiser vos décisions business

• Mercredi 26 janvier

> Kobe Bryant nous quittait le 26 janvier 2020

Il y a deux ans, le célèbre joueur de basketball décédait dans un accident d’hélicoptère avec sa fille âgée de 13 ans, Gianna.

• Jeudi 27 janvier

> Les entrepreneurs du mouvement patronal ETHIC reçoivent Marine Le Pen lors d’un déjeuner-débat.

L’occasion pour la présidente d’ETHIC Sophie de Menthon de revenir sur le programme économique de la candidate RN à l’élection présidentielle.

> Performance Retail – 4e édition, l’événement de la performance des points de ventes, à 8 h 30, Elyseum, Paris 8e. Plus d’infos.

Parmi les thèmes qui seront abordés :

Le parcours client à l’ère de l’omnicanal

L’expérientiel pour faire revenir les client·es en magasin

Entreprise à missions et enseignes responsable : pourquoi transformer maintenant ?

Gagner des parts de marché grâce à la désintermédiation

Quels formats de magasins adopter pour générer plus de ROI (retour sur investissement) ?

Quand l’IA devient l’atout-fidélité des enseignes

Comment tirer son épingle du jeu malgré la crise sanitaire ?

> Webinaire : 6 pratiques e-commerce à implémenter en 2022 pour faire décoller votre business, à 14 h et en ligne. Lien.

En tant qu’e-commerçant·e, votre défi permanent est d’améliorer votre acquisition, votre taux de transformation et la fidélisation client.

• Vendredi 28 janvier

> Meeting de Valérie Pécresse (LR) dans l’Ain

La candidate du parti Les Républicains à l’élection présidentielle 2022 sera en déplacement dans l’Ain avec un meeting à Oyonnax et un déplacement sur le plateau d’Hauteville dans le Bugey.

> Journée mondiale de la protection des données

• Samedi 29 janvier

> Salon des masters, organisé par « Le Monde », entre 10 h et 18 h, Paris Event Center.

Cet événement dédié aux formations de niveau master rassemblera des grandes écoles et des universités, qui présenteront leurs programmes et répondront aux questions des visiteurs. Des conférences seront également organisées.