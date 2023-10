Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 23 octobre

> NatExpo

Natexpo, LE salon international des produits biologiques vous donne rendez-vous du 22 au 24 octobre à Paris ! C’est l’événement qui dessine la bio de demain. Organisé par et pour les professionnels de la bio, c’est un événement majeur pour l’ensemble des acteurs du marché qui réunit les producteurs, les fabricants, les transformateurs, les distributeurs et les spécialistes du secteur sur le plan national et international.

> L’Économie selon Astérix

Vous ne savez pas quelle exposition faire avec vos enfants durant les vacances scolaires prochaines ? Pensez à l’Économie selon Astérix, qui se tient à partir du 21 octobre et jusqu’en février prochain ! Rendez-vous à la Citéco pour aborder les sciences économiques de façon ludique, en compagnie des personnages emblématiques de l’univers des Gaulois.

Mardi 24 octobre

> L’économie à travers les prix Nobel de Christian Elleboode

La sortie littéraire du jour, c’est l’ouvrage de Christian Elleboode des éditions Bréal ! Retrouvez donc L’économie à travers les prix Nobel dans vos librairies dès le 24 octobre.

> Journée des Nations unies

Mercredi 25 octobre

> Le Grand Livre de la RSE de Stéphane Trébucq et Rémi Demersseman

La sortie du jour, c’est Le Grand Livre de la RSE ! Ne manquez pas cet ouvrage complet sur la question et qui sort donc aux éditions Dunod ce 25 octobre.

Jeudi 26 octobre

> Kidexpo Paris 2023

Vous êtes à la recherche d’un salon à visiter en famille ? Ne cherchez plus et rendez-vous au Kidexpo ! Vous y trouverez des idées de cadeaux, sorties et loisirs pour les enfants de tous les âges. Alors, rendez-vous du 26 au 29 octobre à la Porte de Versailles pour l’édition 2023 !

Vendredi 27 octobre

> Journée mondiale du patrimoine audiovisuel

Samedi 28 octobre

> Game Changers

À l’occasion de la deuxième édition de Game Changers, l’association Afrogameuses donne encore une fois rendez-vous aux acteurs du gaming, ce 28 octobre à la Cité des Sciences et de l’Industrie. Au programme, une après-midi rythmée par des prises de paroles inspirantes et des tables rondes incarnées par des personnalités investies et engagées pour un jeu vidéo plus inclusif.

> Finale de Coupe du Monde de rugby 2023

Ça y est, nous y sommes ! Après 50 jours de compétition, la finale de la Coupe du Monde de rugby aura lieu ce samedi au Stade de France à partir de 21 heures.

Dimanche 29 octobre

> Krach boursier du 29 octobre 1929

C’était il y a 94 ans, connu sous le nom de « Mardi noir » à la Bourse de New York, le krach boursier du 29 octobre 1929 confirme celui du 24 octobre de la même année. L’indice des valeurs boursières chute alors de 43 points. Personne à ce moment là, n’imagine que la crise de confiance boursière va entraîner une baisse de 54 % de la production industrielle en trois ans. Le monde occidental, à cet instant précis, entre dans la plus grave crise économique de son histoire.