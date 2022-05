Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 23 mai

> Premier conseil des ministres du gouvernement Borne. Tradition républicaine exceptionnellement écornée. Le conseil des ministres se déroule normalement chaque mercredi matin (même si sous de Gaulle, c’était l’après-midi). Il s’agira du premier du genre pour l’équipe d’Élisabeth Borne. Olivia Grégoire fera ses premiers pas en tant que porte-parole du gouvernement. Baptême du feu ?

> Début de trois journées de grève à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP). Elle concernera aussi bien le métro/RER que les « réseaux de surface » (tramway, train). Pour l’heure, la RATP n’a pas communiqué sur l’intensité du mouvement. Les syndicats protestent contre l’ouverture à la concurrence, prévue pour janvier 2025.

> La combinaison de la 5G et de l’Edge computing révolutionne tous les secteurs, à 11 h et en ligne.

Découvrez comment, sous couverture 5G, l’Edge Computing permettra de développer de nouveaux usages grâce à l’analyse des données en temps réel. Ce sera le cas dans de nombreux secteurs d’activité comme le retail, l’événementiel, la santé ou encore la smart city. Sans oublier l’industrie. Lien.

Mardi 24 mai

> Journée nationale de l’accès aux droits. Important thème, trop souvent délaissé, l’accès au droit sera mis à l’honneur ce mardi. Car si la légende juridique indique que la loi doit être connue de tous, la vérité est bien plus trouble… Tout le monde ne connaît pas toujours ses droits. La racine de l’inégalité ?

> Journée mondiale du bricolage

> Comprendre le RGPD pour les petites entreprises, dès 10 h 30 et en ligne.

Le webinaire répondra à notamment deux questions fondamentales : « Qu’est-ce que le règlement général sur la protection des données ? » et « Comment gérer les données personnelles des clients quand vous êtes une petite entreprise ? », en savoir plus.

Mercredi 25 mai

> Possédez-vous vos MFTs dans le métavers ? Si vous n’avez rien compris au titre, rassurez-vous, c’est tout à fait normal. Pour s’immiscer dans le monde du métavers, rien de tel que de participer à cet événement gratuit et d’un nouveau genre. Il est organisé, à Paris, au café Movida (Paris XIXe), par les deux têtes chercheuses de OpenGem, pionnier de l’univers méta en France. Lien.

> Journée mondiale de l’Afrique

Jeudi 26 mai

> Jeudi de l’Ascension. Importante fête religieuse chez les Catholiques, l’Ascension est pour la grande majorité des Français·es, le synonyme du début d’un très long week-end de quatre jours. Un rendez-vous fondamental pour le tourisme, qui redécolle après les troubles covidiens.

Vendredi 27 mai

> Journée mondiale de la Résistance. Un jour pour la mémoire, pour célébrer l’idéal français de résistance. Nous célébrerons la création, dans la clandestinité, du Conseil National de la Résistance, émanation France Libre, sous l’autorité de Jean Moulin. Le chant des Partisans.

Samedi 28 mai

> Cérémonie de clôture du Festival de Cannes. Le plus grand événement culturel de la planète refermera les portes de sa soixante-quinzième édition. Nous connaîtrons alors le nom de la nouvelle Palme d’Or.

> Finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, au Stade de France, à 21 h.

Dimanche 29 mai

> Journée mondiale pour la santé des femmes