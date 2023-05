Temps de lecture estimé : 2 minutes

Lundi 22 mai

> Journée mondiale de la biodiversité

Alors que plus personne aujourd’hui ne songe à remettre en cause l’importance de la diversité biologique pour le présent et pour les générations futures, certaines activités humaines continuent pourtant à réduire le nombre d’espèces vivantes.

Mardi 23 mai

> Jeanne d’Arc prisonnière

En 1430, Jeanne d’Arc est capturée par les Bourguignons en tentant de secourir avec sa troupe les habitants de Compiègne, au nord de Paris.

Mercredi 24 mai

> Mac-Mahon succède à Thiers à l’Élysée

Le 24 mai 1873, à Paris, la majorité monarchiste de l’Assemblée nationale retire sa confiance au président de la République Adolphe Thiers. De ce fait, elle élit à sa place le maréchal Patrice de Mac-Mahon, duc de Magenta, héros de Malakoff (65 ans) avec pas moins de 300 voix sur 392.

Jeudi 25 mai

> Conférence ISACA-AFAI

La deuxième édition du prix Élisabeth Moreno aura lieu sur le thème « Faisons avancer ensemble la parité ». De 18 h à 21 h, à l’université Paris Dauphine, amphithéâtre Raymond-Aron, place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75016 Paris.

> George Floyd meurt des suites de violences policières

En 2020, à Minneapolis (Minnesota, États-Unis), un homme noir de 46 ans meurt des suites d’une violente interpellation par les forces de l’ordre américaines…

Vendredi 26 mai

> Premier accord de limitation des armes nucléaires

Sitôt après avoir renoué les liens avec la Chine populaire, le président américain Richard Nixon et son Secrétaire d’État Henry Kissinger engagent une politique de détente avec l’Union soviétique (URSS). Ainsi, elle aboutit le 26 mai 1972, soit dix ans après la crise des missiles qui a fait craindre un conflit nucléaire, à la signature du premier accord de limitation des armes nucléaires.

Samedi 27 mai

> Journée nationale de la résistance

Avoir choisi le 27 mai pour célébrer la résistance n’est pas anodin. En effet, c’est la date anniversaire de la création du Conseil national de la Résistance.

> La Belgique capitule après une résistance héroïque

À la suite de l’invasion de la Belgique par la Wehrmacht, le 10 mai 1940, la résistance militaire devient rapidement inutile de l’avis même des chefs alliés. Ainsi, le roi Léopold III, qui n’a pas voulu suivre son gouvernement à Londres, signe donc la capitulation de son armée le 27, à 23 heures.

Dimanche 28 mai

> Journée Internationale d’action pour la santé des femmes

La Journée d’action pour la santé des femmes a été créée au Costa Rica lors de la cinquième Rencontre internationale sur la santé des femmes en 1987.