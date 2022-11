Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 21 novembre



> Journée mondiale de la traduction



Journée mondiale de la traduction, fêtée le jour de la Saint Jérôme, saint patron des traducteurs et premier traducteur de la bible en latin.

Mardi 22 novembre

> Premier match pour l’Équipe de France, face à l’Australie, à Doha (Qatar)

Mercredi 23 novembre



> Édouard Philippe face aux étudiants de Paris Dauphine



« Reverrons-nous un jour une jeunesse française ? », demandait Malraux à de Gaulle, lors de leur ultime rencontre. Eh bien oui, à Paris Dauphine. Édouard Philippe, ancien Premier ministre, aura à cœur de démontrer que l’on peut, dans la vie, « être et avoir été ». Rendez-vous fixé à 17 heures, amphithéâtre 8.

Jeudi 24 novembre



> Go Entrepreneurs Nantes



Après une version 100 % digitale suivie d’une édition en hybride, Go Entrepreneurs Nantes Pays de la Loire fait son retour en présentiel et vous donne rendez-vous le 24 novembre 2022 à la Cité des Congrès. Ses portes ouvriront avec ces objectifs : accompagner la création, la pérennité et le développement des entreprises du territoire grâce à de nouveaux formats de rencontres, conférences et animations ; pour accompagner les chefs d’entreprise et les porteurs de projet vers l’aboutissement de leur idée.

Vendredi 25 novembre



> Black Friday



Samedi 26 novembre



> Journée mondiale de l’olivier

Dimanche 27 novembre

> Clôture du salon cité-métiers.ch



Le grand salon de Genève ferme ses portes, aux termes d’une semaine riche en rencontres économiques. La région Auvergne-Rhône-Alpes, venue en voisine, a pu profiter de cet événement phare de l’orientation professionnelle pour faire montre de dynamisme et d’attractivité.