Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 21 mars



> Franchise Expo Paris se poursuit, jusqu’au 23 mars, porte de Versailles à Paris.

Le salon de la Fédération française de la franchise, organisé par RX France, est le moment privilégié qui permet la rencontre de plus de 35 000 investisseurs, créateurs d’entreprise et commerçants avec les dirigeants de 500 enseignes françaises et internationales. Cet événement regroupe tous les acteurs du marché (banques, fédérations, avocats, experts-comptables, conseils …) qui accompagnent les créateurs d’entreprises et les réseaux. Lien.

Mardi 22 mars

> Salon Solutions Ressources Humaines, du 22 (dès 14 h) au 24 mars, porte de Versailles, Paris.

Nombreux sont les salariés qui ont fait le choix d’une autre vie en quittant les centres urbains. Conséquence logique, le lien avec les collaborateurs s’est distendu. Et paradoxe de cet éloignement : le besoin de renouer avec l’entreprise. L’onboarding et la qualité de vie au travail (QVT) prennent vraiment du sens. Dans un contexte sanitaire plus apaisé, échanger, partager, dialoguer devient primordial et les salons constituent un média majeur de la relance de l’activité. Plus d’infos.

> Webinaire : comment aborder et préparer sa levée de fonds ? entre 11 h 30 et 12 h 15, en ligne.

Au programme : combien lever ? comment préparer son dossier ? comment aborder les investisseurs et lesquels ? Lien.

>Journée mondiale de l’eau

Mercredi 23 mars

>Techinnov 365 : salon de l’innovation, avec conférences et rencontres b to b, parc floral de Paris.

Techinnov s’impose comme la première convention d’affaires dédiée à l’innovation en France, avec pour ADN l’envie de favoriser les rencontres d’affaires et partenariales entre grands groupes, ETI, PME/PMI, structures de recherches, start-up et investisseurs. Lien.

> Handébat 2022, en direct depuis la maison de la radio, entre 11 h et 14 h.

Un dispositif inédit, pour partir à la rencontre des candidates et des candidats à l’élection présidentielle et comprendre, sans considération politique partisane, quelles sont leurs propositions concrètes en matière de handicap et d’inclusion. Plus d’infos.

Jeudi 24 mars

>QS Virtual Connect MBA Event, en ligne

L’événement représente l’opportunité de rencontrer en ligne les directeur·rices d’admissions de prestigieuses business schools du monde entier en entretiens personnalisés. Au menu, entre autres : conseils d’expert·es, sessions d’informations et ateliers, conseils sur la carrière etc. Lien.

Vendredi 25 mars



>Grève mondiale pour le climat

>Journée mondiale de la procrastination

S’il existe un jour durant lequel il est permis de remettre telle ou telle corvée à demain, c’est bien celui-ci… profitez-en !

Dimanche 27 mars

>Journée mondiale du théâtre