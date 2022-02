Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Lundi 21 février

> Valérie Pécresse en visite dans l’Indre

La candidate des Républicains (LR) à l’élection présidentielle a prévu un déplacement dans l’Indre pour parler ruralité. Pour rappel, le premier tour de l’élection présidentielle se tiendra le 10 avril.

> Journée internationale de la langue maternelle

Un 21 février, en 1952, cinq étudiants de Dacca ont donné leur vie afin que le Bangla soit nommé langue officielle dans ce qui était à l’époque le Pakistan oriental, et qui est devenu le Bangladesh après la guerre de libération. C’est en 1999 que l’Unesco déclare le 21 février Journée internationale de la langue maternelle.

• Mardi 22 février

> Mobile World Congress, entre le 22 février et le 2 mars, à Barcelone (Espagne).

Il s’agit d’un grand rendez-vous mondial de l’industrie du mobile, d’Internet et de la tech. Organisé en son sein, l’événement « 4 Years From Now » est spécifiquement dédié aux start-up. Plus d’infos.

> Webinaire « Quelle stratégie de contenu en influence marketing b 2 b ? », à 11 h 30 et en ligne.

En compagnie des Experts du Web (LEW) et de la solution de marketing d’influence Favikon. Lien.

• Mercredi 23 février

> Paul Claudel nous quittait le 23 février 1955, âgé de 86 ans.

Frère de la sculptrice Camille Claudel, Paul est un dramaturge, poète, essayiste et diplomate français. En parallèle de ses activités d’écriture, il est reçu en 1890 au petit concours des Affaires étrangères, il fut nommé en 1893 consul suppléant à New York, puis gérant du consulat de Boston en 1894. Paul Claudel devient membre de l’Académie française en 1946.

• Jeudi 24 février



> Quels leviers pour engager une démarche d’écoconception ? Webinaire organisé par l’Ademe dès 11 h.

L’objectif de ce webinaire : vous donner les clés pour vous engager avec vos partenaires et fournisseurs dans une démarche d’écoconception globale et ainsi, inscrire l’économie circulaire au cœur de votre stratégie d’entreprise. Plus d’infos.



> « Effractions », festival de littérature contemporaine, du 24 au 28 février, Centre Pompidou, Paris.

Pour sa troisième édition, le festival « Effractions », organisé par la Bibliothèque publique d’information au Centre Pompidou, met à l’honneur la littérature contemporaine et son rapport au réel, autour de l’engagement et des enjeux de société comme la guerre, l’environnement ou encore les luttes sociales.

• Vendredi 25 février



> Yannick Jadot en meeting à Clermont-Ferrand

Le candidat Europe Ecologie les Verts (EELV) pour la présidentielle, Yannick Jadot, a choisi la place de la Victoire, à Clermont-Ferrand, pour organiser un meeting ce vendredi, à 18 h.

• Samedi 26 février

> Début du Salon International de l’Agriculture, jusqu’au 6 mars, à Porte de Versailles (Paris).

Le Salon International de l’Agriculture, acteur de la transformation à venir, affirme son rôle de lieu de rencontres, d’échanges et d’innovation. Il place délibérément son édition 2022 sous le signe des retrouvailles, du plaisir et du partage.

> Écosse-France, troisième journée, dans le cadre du Tournoi des Six Nations

Le XV de France a déjà battu l’Italie (37-10) et l’Irlande (30-24).

• Dimanche 27 février

> Journée mondiale des ONG

Déclarées d’utilité publique, les ONG (organisations non gouvernementales), ont pour but de défendre et de promouvoir les droits fondamentaux de la personne humaine.