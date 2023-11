Dans les 7 jours du 20 au 26 novembre

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 20 novembre

> Solution RH Lyon



Rendez-vous à Lyon les 20 et 21 novembre à la Cité Centre des Congrès pour la onzième édition de Solution RH Lyon ! Découvrez ainsi les dernières tendances et évolutions du monde des RH auprès des 80 sociétés qui exposeront.

Mardi 21 novembre

> Le Salon des Maires et des Collectivités Locales



Les élus et acteurs qui œuvrent au quotidien à la gestion et au développement des territoires se donnent rendez-vous du 21 au 23 novembre à la Porte de Versailles à Paris pour le Salon des Maires et des Collectivités Locales. Celui-ci est notamment réalisé en partenariat avec l’AMF et le Congrès des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité.

> Green Tech Forum 2023

GreenTech Forum est le grand rendez-vous professionnel dédié au Numérique et à l’Environnement. Ce forum est un événement unique en France. Il permet à tous les acteurs de ces secteurs de se rencontrer, d’échanger sur les enjeux, de partager leurs expertises et de dresser des perspectives, françaises et européennes, pour poursuivre le déploiement du GreenIT et de l’IT for Green.

Mercredi 22 novembre

>6e édition des Médias en Seine



Le festival international pour construire les médias de demain revient cette année pour sa 6e édition. Depuis 2018, Médias en Seine s’est installé comme l’événement annuel incontournable et référent pour les médias, les professionnels et le grand public. Rendez-vous donc le 22 novembre à la Maison de la Radio et de la Musique de Paris pour y prendre part !

Jeudi 23 novembre

> Marketing Day 2023



Marketing Day célèbre son dixième anniversaire en mettant en lumière les enjeux de transformation touchant tous les aspects du marketing. L’événement accompagne les marques dans leur mutation pour l’année prochaine et la décennie à venir. Pour en savoir plus, venez nombreux le 23 novembre au Laho Business Center, Paris 12e.



> French Tech Day 2023



Entrepreneurs, investisseurs, incubateurs et accélérateurs, acteurs publics, talents, écoles, se retrouvent pour l’événement de l’année ! En effet, le French Tech Day 2023 aura lieu le 23 novembre. Le concept reste le même que lors des éditions précédentes : deux scènes, une quarantaine de speakers, et aucun talk de plus de 15 minutes !

Vendredi 24 novembre

> Web3 et les nouvelles technos en b to b : tarte à la crème ou recette gagnante ?



Rejoignez le Web3 pour un webinar exclusif organisé par l’Adetem ! Les organisateurs démystifieront les tendances et révéleront les opportunités que ces innovations peuvent offrir aux professionnels du marketing b to b. D’autre part, ils examineront, avec des cas concrets, les difficultés du marketing de l’innovation.

> Paris pour l’emploi, les 20 ans du salon monument !

Paris pour l’Emploi fête ses vingt ans les 23 et 24 novembre ! Plus de 400 structures (grandes entreprises, PME, fédérations, syndicats, centres de formation), 2 000 chargés de recrutement présents, 20 000 candidats vous attendent place de la Concorde à Paris. Des milliers d’emplois seront à pourvoir. Il y aura aussi des surprises, dont une mini-piste d’athlétisme aménagée mais aussi de multiples animations sport/emploi sur le stand de la Ville de Paris.

Samedi 25 novembre

> Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

Dimanche 26 novembre

> 49e anniversaire du discours pour le projet de loi dépénalisant l’avortement à l’Assemblée Nationale



Le 26 novembre 1974, Simone Veil parle de l’avortement d’un point de vue féminin : « aucune femme ne recourt de gaîté de cœur à un avortement, il suffit d’écouter les femmes, c’est un drame et cela sera toujours un drame ». La nouvelle ministre de la Santé a d’ores et déjà pour objectif de légaliser l’avortement avec sa proposition de loi sur l’Intervention volontaire de grossesse (IVG).