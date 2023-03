Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 20 mars

> Printemps : enfin !



Quelle belle journée pour l’optimisme. L’arrivée du printemps, après un hiver long et difficile, marque la régénérescence de la nature et le retour des beaux jours. La faune et la flore retrouvent vigueur et poésie, comme un appel au sursaut pour le climat.

> Franchise Expo Paris

La grand-messe de la franchise se déroule à la Porte de Versailles, à Paris. L’événement a débuté le 19 mars pour s’achever le 22 mars. Idéal pour échanger avec une partie des 460 enseignes présentes sur le salon.

Mardi 21 mars

> Cercle Wine & Business Saint-Honoré



Rendez-vous au Bristol. Dîner élaboré par Éric Frechon, chef 3 étoiles au Guide Michelin associé à une dégustation de grands vins. La soirée est coanimée par Alain Marty, Fondateur du Wine & Business Club et David Cobbold, cofondateur de l’Académie des Vins et Spiritueux.

Mercredi 22 mars



> Journée mondiale de l’eau



Nous sommes en mars et la sécheresse menace déjà. Plus que jamais, le monde doit se préparer à une révolution pour mieux préserver la ressource essentielle. En France, des actions diverses sont organisées par le ministère de l’Écologie, notamment auprès des plus jeunes, auxquels il faut expliquer le fonctionnement du cycle de l’eau.

Jeudi 23 mars



> Centenaire du décès de Sarah Bernhardt



C’est pour elle que Cocteau inventa l’expression de « monstre sacré ». Première actrice mondialement connue, Sarah Bernhardt fut aussi surnommée « la Voix d’or » par Victor Hugo ou encore « l’impératrice du théâtre » par la presse de l’époque… Une légende à célébrer.

Vendredi 24 mars



> La France affronte les Pays-Bas au Stade de France, dans le cadre de sa campagne éliminatoire à l’Euro 2024.



Samedi 25 mars



> Earth Hour



Comme chaque dernier week-end de mars, le WWF invite les Terriens à éteindre les lumières pendant une heure, pour défendre la planète. Une action en faveur d’une sobriété énergétique désirée. Rendez-vous à vingt heures pour admirer de multiples monuments plongés dans le noir !

Dimanche 26 mars



> Changement d’heure



À 2 heures, il sera 3 heures. Voilà comment l’on peut résumer aussi simplement que possible le passage à l’heure d’été qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche… Il faudra s’adapter à cette nouvelle donne qui n’est pas sans conséquence sur notre organisme.