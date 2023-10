Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 2 octobre



> Comment lancer un projet sur internet ?



Vous voulez vous lancer sur le web ? Rendez-vous le 2 octobre, à Valenciennes, dès neuf heures, pour découvrir les étapes clés afin de lancer son activité sur Internet. De plus, vous pourrez comprendre les principales erreurs à éviter et être au fait des tendances du numérique . Enfin, Un coach Google sera d’présent pour vous aider à construire une feuille de route adaptée à vos objectifs.

> Palmes de la Relation client

Le lundi 2 octobre prochain, un des plus grands événements de la relation client a lieu au Théâtre de Paris, pour sa 16ème édition ! A cette occasion, les entreprises seront récompensées pour leurs innovations en termes d’expérience client, expérience collaborateur et expérience citoyen.

Mardi 3 octobre

> IFTM Top RESA

Du 3 au 5 octobre, Porte de Versailles, assistez au International & French Travel Market. Ce salon multi-cibles couvre tous les motifs de déplacements : loisirs, affaires, MICE & événementiel, groupe & digital. Rencontrez les professionnels du tourisme français et découvrez leurs offres des plus innovantes grâce à la plateforme Ty-Win.

> Mobility for business

Dédié aux solutions et applications mobiles sur le marché national, le salon Mobility for Business se tient les 3 et 4 octobre à la Porte de Versailles. Cette année, plus de 150 exposants seront présents autour d’un très riche programme de 90 conférences et ateliers. Tous les acteurs de la digitalisation s’y retrouveront ainsi pour proposer leurs solutions dédiées aux équipes terrains et aux collaborateurs distants.

Mercredi 4 octobre



> La deeptech voit BIG

La deeptech voit BIG se transforme pour sa troisième édition ! Cette année l’évènement met à l’honneur des jeunes chercheurs prêts à transformer le monde de demain et à construire le futur. Les principaux thèmes abordés seront : réparer les vivants, dépolluer l’espace, nourrir sainement l’humanité, verdir l’industrie, permettre une société plus inclusive pour tous, éradiquer les déchets, explorer les nouvelles mobilités, … Rendez-vous à l’Accor Arena de Paris dès 9h00 !

Jeudi 5 octobre



> Salon Réunir 2023

Pour sa 27ème édition, Réunir présente des solutions professionnelles complètes à toutes celles et ceux qui, organisent des séminaires, congrès ou événements… au sein des entreprises et association. Pour plus d’informations, rendez-vous à partir de neuf heures au Musée des Arts forains à Paris.

> Activ’ Assistante

Organisé par Réunir Events, le salon Activ’ Assistante se tient également au Musée des Arts forains à Paris. Il vous donnera l’occasion de consulter des experts en gestion de bureau, en ressources humaines, en comptabilité, et dans bien d’autres domaines, afin de répondre à des questions spécifiques.

> BIG 2023

BIG, Le plus grand rassemblement business d’Europe, porté par les valeurs de Bpifrance, conçu par et pour les entrepreneurs, aura lieu cette année à l’Accor Arena de Paris le 5 octobre prochain.

Vendredi 6 octobre



> Journée nationale des aidants

Samedi 7 octobre



> Il y a 22 ans, dans la nuit du 7 au 8 octobre 2001, les premières frappes américaines en Afghanistan sont lancées.

Cet évènement marque le début de la « Guerre contre le terrorisme » en riposte aux attentats du 11 septembre 2001 qui ont causé la mort de 2 977 personnes.

Dimanche 8 octobre



> La Journée Paralympique

Ce dimanche se tient la seconde édition de la Journée Paralympique. Rendez-vous Place de la République aux amateurs et sportifs confirmés, afin de tester gratuitement des parasports, assister à des exploits et rencontrer les athlètes !

