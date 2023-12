Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 18 décembre

> Remise des Prix de la Communication Citoyenne 2023



Le Prix de la Communication Citoyenne revient en 2023 ! Il a cette année été confié au Fonds de dotation de l’ARPP, à la demande de l’Association des agences conseils en communication (AACC), qui l’avait créé en 2005 mais suspendu en 2016. La remise des prix s’effectuera le 18 décembre à Paris à partir de 18 h 30.

Mardi 19 décembre

> Matinale Chaire Fintech : « Collaborer, Innover avec les IA Génératives »



Retrouvez la matinale de la Chaire FinTech avec une conférence en ligne le mardi 19 décembre à 8 h 30 ! La Chaire et ses partenaires (Mazars et Crédit Agricole CIB) vous présentent ainsi un webinaire qui a pour sujet : « Intégrer, Collaborer, Innover avec les IA Génératives ».

Mercredi 20 décembre

> Come & Share : « Marketing et Intelligence Artificielle »



Connectez vous nombreux ce mercredi entre 9 h et 10 h pour un nouveau come & share. Retrouvez Rosalie Lacombe-Ribault comme animatrice, cette professeur intervenante en marketing de l’IA au sein de l’executive MBA Artificial Intelligence à l’Institut Léonard de Vinci et membre du conseil d’administration du CMIT. Ce sera l’occasion de partager avec vos pairs votre expérience sur le thème « marketing et IA » !

> Journée internationale de la solidarité humaine



Jeudi 21 décembre

> Webinaire : stratégie et charte éditoriale

Les petits-déj de la Com et des Chouquettes sont des rencontres mensuelles, organisées pour échanger entre dirigeants et professionnels de la communication. L’équipe Concept Image vous donne alors rendez-vous sur Twitch pour suivre l’actualité du marketing et de la communication digitale. Plus d’infos ici.

Vendredi 22 décembre

> Ce 22 décembre, en 1666… Séance inaugurale de l’Académie française des sciences

Colbert réunit une quinzaine de savants dans la Bibliothèque du roi, rue Vivienne, à Paris. Parmi eux figure un étranger, l’astronome et physicien hollandais Christian Huygens. Ils ont reçu de Louis XIV mission « d’avancer et favoriser la science pour l’utilité publique et la gloire de son règne » et constituent donc l’Académie des sciences de Paris.

Samedi 23 décembre

> Création de la Réserve fédérale des États-Unis en 1913



La Réserve Fédérale des États-Unis (FED) a été fondée le 23 décembre 1913, elle contrôle la politique monétaire des États-Unis avec pour objectif le soutien à la croissance économique et la gestion de l’inflation. La FED est en effet une des banques centrales les plus importantes sur le globe, notamment parce qu’elle apporte un soutien très actif à la croissance économique mondiale. Elle fête donc cette année ses 110 ans ! Une vraie preuve de longévité pour cette institution…

Dimanche 24 décembre

> Très bon réveillon de Noël à tous !