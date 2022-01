Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Lundi 17 janvier

> Blue Monday

Et oui, malgré notre optimisme, ce troisième lundi de l’année est placé sous le signe de la déprime. En théorie…

>France-Serbie, dans le cadre du championnat d’Europe de handball. Dès 21 h 30.

• Mardi 18 janvier

> Un astéroïde passera à proximité de la Terre

Comme le rapporte Ouest-France, un astéroïde d’environ un kilomètre de diamètre devrait passer près de la Terre dans la soirée du mardi 18 janvier, à 21 h 51. Nommé 1994 PC1, cet astéroïde a été classé comme « potentiellement dangereux » par les scientifiques de la Nasa.

> Comment recruter et manager des freelances dans une entreprise étendue ? À 17 h 30. S’inscrire.

Les entreprises sont de plus en plus à la recherche d’agilité, de flexibilité et de réactivité pour répondre aux besoins du marché en constante évolution. Pour répondre à cela, les entreprises se tournent vers le recrutement de freelances depuis plusieurs années… Mais comment bien les intégrer ?

• Mercredi 19 janvier

• Jeudi 20 janvier

> Debrief CES par Le Village 2022, entre 8 h 45 et 10 h 15, Le Village by CA, rue La Boétie, Paris.

Retour d’expérience du CES Las Vegas 2022 en présence d’une start-up, d’un corporate, d’un journaliste et de Fabrice Marsella, directeur du Village by CA Paris. Le débat sera suivi d’une présentation des meilleurs innovations et des grandes tendances de l’année à venir. Plus d’infos.

> Salon du travail et de la mobilité professionnelle, 20-21 janvier, halle de la Villette, Paris. Lien.

Vous êtes jeune diplômé·e ou jeune travailleur·se ?

Vous avez des questions sur votre projet d’avenir ou sur votre insertion dans le milieu professionnel

Vous souhaitez vous réorienter, vous reconvertir ? Quelles sont les options qui s’offrent à vous ?

Vous souhaitez vous former et vous ne savez pas quelle formation choisir ? Pour exercer quels métiers ?

Vous voulez vous lancer dans l’entrepreneuriat ou l’auto-entrepreneuriat ? Quelle démarche à suivre ?

Vous avez envie de vous délocaliser en région, comment s’y prendre ?

> Forum pour les pouvoirs du son dans l’industrie, à 14 h.

Dans le contexte de la pandémie, le son, la voix et l’audio sont devenus un médium clé de nos relations : entre les êtres humains d’abord, puis entre les humains et leurs objets du quotidien et ensuite entre les marques et leurs client·es. S’inscrire.

• Vendredi 21 janvier

> Journée internationale des câlins, « hug day »

>La cybersécurité des systèmes opérationnels et industriels, à 11 h.

L’interdépendance numérique dans les systèmes industriels incite les entreprises à imaginer des stratégies réunissant les technologies de l’information (IT) et les technologies opérationnelles (OT). Si ces deux technologies fonctionnent historiquement en silo, la multiplication des cyberattaques sur les infrastructures opérationnelles poussent l’IT à agir sur la sécurisation des systèmes industriels. Lien.

>Bijorhca, du 21 au 24 janvier, Porte de Versailles, Paris.

Créé et développé à Paris, il représente le rendez-vous biannuel d’une profession : la bijouterie. Plus d’infos.

>Webinaire Talents BGE, entre 9 h 30 et 10 h 15.

Réinventer le commerce de proximité. Animé par Stéphane Frontini (BGE) et Emeric Marcia (fondateur d’Annagram). Plus d’infos.

• Samedi 22 janvier

> Nuits de la lecture au château de Compiègne, 16 h.

Participez aux Nuits de la lecture et profitez du Château et de son exposition Vitesse ! Un choix de textes lus par des comédiens rendra hommage à l’automobile. Un coin jeune public accueillera également les enfants avec livres et mobiliers d’époque.