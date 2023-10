Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 16 octobre

> Mipcom Cannes

Rassemblant chaque année les professionnels de la TV et des médias à Cannes, ce salon vous donne rendez-vous pour 4 jours de business, d’échanges et de partage. Cette semaine incontournable pour l’industrie Entertainment, accueille chaque automne les plus grandes sociétés de l’audiovisuel pour présenter les derniers contenus, impulser des partenariats et comprendre les tendances.

> The Big Green 2023

En tant que premier salon meetings dédié aux échanges entre les acteurs de la Responsabilité Sociale et Environnementale, The Big Green vous offre l’opportunité de trouver des solutions innovantes aux problématiques de demain. Pour les intéressés, rendez-vous du 16 au 18 octobre à l’Hôtel Barrière de Deauville.

Mardi 17 octobre

> Intelligent building systems 2023 (IBS)

IBS 2023 se tient du 17 au 18 octobre à la Porte Versailles de Paris. Cet événement se veut dés lors au carrefour des technos innovantes et résilientes capables de relever le défi de la régulation, de la sobriété et du confort durable des bâtiments du futur. Cette année, et c’est d’ailleurs une première, le salon IBS a obtenu le haut patronage de la Première ministre et le soutien du ministère de la Transition Énergétique.

> Smart city + Smart grid

Depuis 7 ans, le Salon Smart City + Smart Grid accompagne les entreprises, les décideurs locaux et territoriaux à appréhender et identifier les nouvelles technologies et solutions « smart cities » disponibles pour des bâtiments, des villes et des territoires durables, intelligents et connectés. En effet, cette année le salon vous propose 20 conférences, 15 ateliers et la présence de 70 exposants. L’événement attend près de 4 500 visiteurs à la Porte de Versailles, pourquoi pas vous également ?

Mercredi 18 octobre

> Forum National des Associations & Fondations

Le Forum national des Associations & Fondation s’inscrit comme un rendez-vous incontournable des acteurs de la sphère associative et de l’économie sociale et solidaire. De fait, pour sa 17e édition qui se tiendra le 18 octobre au Palais des Congrès de Paris, le salon propose de débattre autour des grands enjeux du secteur. Ainsi, l’objectif est de sensibiliser à la cause non lucrative, de susciter l’engagement, de digitaliser et de faire grandir les associations et fondations.

> Distribution, data, mesure… les nouveaux enjeux de la vidéo

À l’occasion de la deuxième édition du Mind Media Day, plusieurs conférences avec tables rondes, ainsi que différents entretiens et networking seront proposés. Le but sera de réunir de nouveau l’ensemble de l’écosystème des médias, des technologies, du social media et de la communication autour des problématiques majeures du secteur. Rendez-vous le 18 octobre à la Scala, Paris 10e.

Jeudi 19 octobre

> Hyland Summit Paris

Rendez-vous à Paris pour le Hyland Summit 2023 qui se tiendra à la Cité Internationale Universitaire dans le 14e arrondissement. Cet événement exclusif se concentrera sur les meilleures pratiques pour connecter de manière transparente le contenu, les données et les processus au sein de l’entreprise. Enfin, le but de ce salon sera de vous permettre de faire avancer l’évolution numérique de votre entreprise.

> I’Nov pro 2023

I’NOV PRO est un salon au format unique entièrement dédié aux inventeurs, créateurs d’entreprise et start-up innovantes, ainsi qu’aux professionnels de l’innovation. En partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole et la Ville de Gradignan, il vous accueillera pour sa 15e édition.

> Matinée Marketing Communication Responsable #2

Organisée par le groupe Chaumeil, la deuxième édition de la Matinée Marketing Communication Responsable vous attend nombreux ! Elle traitera des transformations écologiques et solidaires dans la communication et le marketing. Rendez-vous le 19 octobre à l’ESC Clermont Business School, à partir de 9 heures.

Vendredi 20 octobre

> Journée mondiale de la statistique

Samedi 21 octobre

> Paris Audio Vidéo Show 2023

Pour les friands d’équipement télé et audio, le Paris Audio Vidéo Show 2023 est fait pour vous ! Au programme : enceintes, amplificateurs, TV, projection, vinyle, casques, baladeurs, streaming, accessoires… Des concerts live gratuits, plateau TV, conférences, présentations en exclusivité mondiale sont également prévus. Rendez-vous donc pour le plus important événement du genre en France. Au plus grand plaisir des passionnés de technologie audiovisuelle !

Dimanche 22 octobre

> Journée mondiale de l’énergie