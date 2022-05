Temps de lecture estimé : 3 minutes

Lundi 16 mai

> Éclipse de lune. Pour la voir, il faudra vous lever tôt. Ou ne pas vous coucher du tout. Dans la nuit de dimanche 15 à lundi 16, vous pourrez observer dans le ciel une éclipse de notre satellite naturel. Un événement rare. Et même s’il faudrait mieux vivre aux Amériques ou dans les Antilles pour l’apprécier correctement, l’Europe ne devrait pas être si mal placée. Rendez-vous céleste entre 3 h 30 et 5 h 30… du matin !

> Lancement des internationaux de France de Tennis. Roland-Garros est de retour avec la première phase : les qualifications ! Du 16 au 20 mai. Puis, les choses sérieuses commenceront le dimanche 22 mai jusqu’au 5 juin. Il s’agira de la première édition qui pourra se tenir normalement, sans critères sanitaires restrictifs. En plus il devrait faire beau. Un bonheur !

> Fin du masque dans les transports publics. Plus besoin de le porter sur ou sous le menton. Le masque chirurgical est désormais optionnel dans les transports en commun. D’après le gouvernement, il reste tout de même « recommandé pour les personnes vulnérables ».

Mardi 17 mai

> Réouverture de la frontière maroco-espagnole. Ne l’oublions pas : le Maroc et l’Espagne partagent une frontière. Madrid conserve en effet deux possessions de l’autre côté du détroit de Gibraltar : les villes portuaires de Ceuta et Melilla. Ces deux cités sont souvent un point de passage pour les migrants africains désireux de rejoindre l’Union européenne (ces territoires font partie de l’espace Schengen). Radicalement close depuis deux ans, la frontière va être de nouveau entrouverte par les autorités espagnoles. Seulement, au départ, pour les travailleurs transfrontaliers.

> Webinaire « Comment créer une stratégie de contenus SEO qui génère des leads ? », à 11 h 30 et en ligne.

Produire du contenu, c’est bien, toucher ses lecteurs et être lu, c’est encore mieux ! Mais comment faire pour être bien référencé sur Google ? Écrire pour le moteur de recherche au détriment de la qualité du contenu ? Lien.

Mercredi 18 mai

> Journée internationale des musées

Jeudi 19 mai

> La liste de Didier Deschamps dévoilée. Le sélectionneur de l’Équipe de France de football donnera à 14 heures, depuis le siège de la Fédération Française de Football (Paris XV), la liste des joueurs retenus pour les quatre matchs de Ligue des Nations qui se disputeront en juin (Danemark, Croatie, Autriche… et Croatie encore).

> Vernissage, exposition des tableaux de Jeanne Bordeau, à la Française des Jeux, Boulogne-Billancourt, dès 17 h.

Politique, économie, culture, femmes, société, RH, communication, développement durable, verbes, beaux mots, à partir de ces 10 thèmes, Jeanne Bordeau crée, depuis 15 ans, des tableaux qui dessinent l’actualité de l’année écoulée. Ils dressent la photographie des mots de l’actualité et nous disent les tendances sémantiques.

Vendredi 20 mai

> Soirée de clôture : « Time For The Planet ». Faut-il « apéroïser » la lutte contre le changement climatique ? Time For The Planet dit oui. Cet événement, qui se tient au Grand Palais Éphémère (Paris VIII), fermera ses portes vendredi 20 mai au soir. À cette occasion, cet organisme de collecte de fonds pour le climat va mettre en place les conditions d’un grand apéritif sur le Champ de Mars. De quoi conclure en beauté.

> LesBigBoss Summer Edition 2022, entre le 20 et le 22 mai, en Grèce.

650 décideurs et acteurs du digital se réunissent une fois par an pour l’événement business incontournable des décideurs du digital marketing, e-commerce, communication, data et CRM. 5 000 rendez-vous one to one affinitaires organisés via un outil de matchmaking business inédit. En savoir plus.

Samedi 21 mai

> Nuit européenne des musées. Un événement magique et désormais incontournable du printemps culturel. Toute la nuit de samedi à dimanche, visitez les musées autrement. Une approche nocturne avec des événements exceptionnels partout sur le continent. Point d’orgue du ministère de la Culture : le musée de Cluny. Ce lieu exceptionnel dédié au Moyen-Âge rouvre ses portes après restauration. Occasion d’un concert méditatif au rythme d’une visite à l’ombre de la lune…

Dimanche 22 mai

> Anniversaire de la mort de Victor Hugo. Notre indépassable écrivain national devait s’éteindre, le 22 mai 1885, chez lui… rue Victor Hugo. C’est dire la renommée qu’il avait acquise de son vivant déjà. Ses dernières paroles furent celles-ci : « C’est ici le combat du jour et de la nuit… Je vois de la lumière noire ». Quelques jours plus tard, on l’inhumait à l’occasion d’une cérémonie populaire exceptionnelle.