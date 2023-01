Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 16 janvier



> Blue Monday : jour le plus triste de l’année…



Il va y avoir du blues. Enfin, si on en croit les prédictions du Blue Monday. Ce lundi déprimé serait le jour le plus triste de l’année d’après l’agence de voyages britannique Sky Travel. Tous les paramètres se conjuguent : « Le début de la semaine (lundi), le salaire du mois pas encore tombé, la météo, saison froide et nuits longues depuis déjà un certain temps et encore pour plusieurs semaines, la période post-fêtes dont les dettes de Noël non remboursées, l’arrêt des bonnes résolutions »… Restons optimistes ! Après tout, il ne dure qu’un jour…

Mardi 17 janvier

> Réunion publique de David Lisnard à Paris



Le maire de Cannes, président de l’Association des Maires de France, réunit les membres parisiens de son mouvement Nouvelle Énergie à l’occasion d’un débat sur la culture.

> Journée internationale de la cuisine italienne

Mercredi 18 janvier

> Lancement des inscriptions sur Parcoursup !



Jeudi 19 janvier

> Cercle Wine& Business, Paris Champs-Élysées

Dîner élaboré par Samuel Lee (Chef 1 étoile au Guide Michelin) et Christophe Moret (Chef des cuisines du Shangri La) associé à une dégustation de grands vins.

> Webinaire « la levée de fonds, comment la préparer ? », dès 9 h à Marseille Innovation (CIC Place de l’Innovation, 8 All. Léon Gambetta)

Petit-déjeuner de Marseille Innovation sur toutes les questions juridiques. S’inscrire.

Vendredi 20 janvier

> Vœux du Président de la République aux forces armées



Emmanuel Macron adressera ses vœux aux armées depuis la base de Mont-de-Marsan dans les Landes.

Samedi 21 janvier



> Marche pour nos retraites



La France insoumise rejoint les organisations de jeunesse pour s’opposer au projet de réforme porté par la Première ministre Élisabeth Borne.

Dimanche 22 janvier



> Journée franco-allemande



Commémoration du Traité de l’Élysée, signé le 22 janvier 1963 par le Général de Gaulle et Konrad Adenauer.