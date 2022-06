Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 13 juin

> La Tech’ d’Afrique donne son grand raout

« Africa Law Tech Festival ». Les politiques de l’intelligence artificielle seront mises en débat par l’AFD (Agence Française de Développement), qui veut promouvoir les pépites du numérique africain. Tout se déroulera de 9 h à 18 h, depuis le bâtiment Mistral, siège de l’institution, situé près de la Gare de Lyon à Paris. Original : l’organisation d’un « hackathon ». Lien.

Mardi 14 juin

> Grève des cheminots de Champagne.

Ils s’estiment lésés. Les Cheminots de Reims (CGT), organisme qui regroupe les travailleurs du rail de l’ex-région Champagne-Ardenne, désormais fondue dans le Grand Est, s’en vont en grève. Dans son communiqué, la CGT pointe « les manques de moyens humains et matériels » qui « posent de nombreux problèmes sur la réalisation du service public ferroviaire et notamment en termes de sécurité » et qui vont « perdurer et s’accentuer si la casse de l’outil de production voulu par le gouvernement et la région politique du Grand Est ne s’arrête pas ».

Mercredi 15 juin

> Viva Tech, du 15 au 18 juin, Porte de Versailles, Paris

Où que vous soyez, venez collaborer avec les startups les plus prometteuses, rencontrer des personnalités inspirantes et expérimenter les innovations au service des grands enjeux de notre société. Plus d’infos.

> Épreuve de philosophie du baccalauréat.

Quatre heures pour convaincre. Les élèves de terminale devront plancher sur la fameuse épreuve de philosophie du baccalauréat, toujours si marquante. L’an passé, les candidats avaient à discourir sur les sujets suivants : « Discuter, est-ce renoncer à la violence ? », « L’inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ? », « Sommes-nous responsables de l’avenir ? ». Toujours bon à méditer, au lycée ou ailleurs…

Jeudi 16 juin

> Cybersécurité défensive et offensive.

Zenika, offre de sécurité cyber, vous propose d’assister, en partenariat avec Bpifrance, à une conférence sur la sécurité des usages numériques de l’entreprise ; on le sait, les risques sont toujours plus grands en la matière. Un moment d’échanges en perspective, organisé le même jour dans diverses les agences Zenika de Paris, Brest, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Rennes.

Vendredi 17 juin

> Journée mondiale de la lutte contre la sécheresse.

« Quand le désert avance, c’est la vie qui s’en va », chantait France Gall, en 1987, sur des paroles de Michel Berger. La chanson d’Azima, comme un plaidoyer pour l’écologie, qui alertait déjà sur les dangers du réchauffement climatique et d’une eau qui, fatalement, pourrait venir à manquer. La journée mondiale de la sécheresse nous rappelle l’importance de l’enjeu, ici et ailleurs.

Samedi 18 juin

> Commémoration du 82e anniversaire de l’Appel du 18 juin.

Quelques phrases qui s’accrochent dans les transistors, en provenance de Londres. Ils sont peu nombreux, les Français qui, le 18 juin 1940, entendirent vraiment l’Appel du Général de Gaulle. Son écho devait pourtant retentir jusqu’à nous. Moment fondamental de l’Histoire de France, ce discours radiodiffusé par la BBC nous parvient encore. Il est l’acte premier de la Résistance à la barbarie de l’Occupant. « Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j’invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j’invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d’armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver, à se mettre en rapport avec moi. »

Dimanche 19 juin

> Second tour des élections législatives.

Emmanuel Macron aura-t-il sa majorité ? Après un premier tour marqué par l’abstention et un bon score de l’alliance des gauches, la Nupes, le président sera enfin fixé sur les modalités de sa présidence pour les cinq années qui viennent. Réponse à 20 heures.