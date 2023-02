Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 13 février

> Journée mondiale de la radio



Occasion, peut-être, de chanter, comme Polnareff, une chanson justement intitulée Radio : « Ça parle en couleur / Et ça fait des shows / Ça joue les chanteurs /Radio ». Hommage à tous les professionnels de ce média de proximité et d’intimité, qui nous accompagne du matin au soir.

Mardi 14 février

> 20e anniversaire du discours de Dominique de Villepin aux Nations unies

« Et c’est un vieux pays, la France, d’un vieux continent comme le mien, l’Europe, qui vous le dit aujourd’hui, qui a connu les guerres, l’occupation, la barbarie. Un pays qui n’oublie pas et qui sait tout ce qu’il doit aux combattants de la liberté venus d’Amérique et d’ailleurs. Et qui pourtant n’a cessé de se tenir debout face à l’Histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur ».

Mercredi 15 février

> Journée internationale des cancers de l’enfant



Jeudi 16 février



> Cercle Wine & Business Paris Champs-Élysées



En présence notamment de Michaël Gabay, Président-Directeur Général de Brink’s France.



Vendredi 17 février



> Conférence de Munich sur la sécurité



La Conférence de Munich sur la sécurité est le plus grand forum annuel consacré aux questions de sécurité internationale. Il se tient à l’hôtel Bayerischer Hof à Munich.

Samedi 18 février



> Journée mondiale d’action en faveur du droit de grève



De circonstance et même d’actualité !

Dimanche 19 février



> Le Carnaval de Paris



Le Carnaval de Paris et le Carnaval des Femmes sont deux fêtes parisiennes traditionnelles libres, bénévoles, gratuites, indépendantes, apolitiques et autogérées. Elles ont lieu à des dates traditionnelles avant Mardi Gras ou après le jeudi de la Mi-Carême. Thème cette année : le monde végétal sous les étoiles.