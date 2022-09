Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 12 septembre

> France 2030 : le Grand Défi « Ferments du Futur »

Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture, accompagné de sa collègue Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur, présentera à la presse l’imposant « Grand Défi Ferments du Futur », un projet d’État doté d’un financement de 48 millions d’euros. Conçu comme un véritable choc d’accélération sur la question essentielle des ferments agricoles, cette politique novatrice sera annoncée depuis le siège de l’Inrae (Institut national de la recherche agronomique). Vers l’agriculture durable.

Mardi 13 septembre

> Emmanuel Macron s’exprime sur la fin de vie

Une question philosophique qui touche à l’intime. Emmanuel Macron compte prendre la parole pour évoquer le sujet si épineux et délicat de la fin de vie, l’euthanasie. Le Comité d’éthique s’apprête en effet à rendre son avis sur cette question. Une « convention citoyenne » pourrait être convoquée par le Chef de l’État.

Mercredi 14 septembre

> À Dijon, les rendez-vous de l’apprentissage



La région Bourgogne-Franche-Comté, à la pointe sur les sujets d’apprentissage et de formation professionnelle, organise à Dijon « les RDV de l’apprentissage ». Utile moyen de connecter le jeune à l’entreprise et de faciliter les contacts et le réseau. Rendez-vous salle Camille Claudel, de 14 heures à 17 heures.

Jeudi 15 septembre

> Journée internationale de la démocratie.

Vendredi 16 septembre

> Le Festival du Monde.



Dès ce vendredi et durant tout le week-end, le journal Le Monde ouvre ses portes aux visiteurs. Au programme, des rencontres prévues avec les journalistes du média, des débats sur l’actualité et une visite des locaux, entre autres. Le rendez-vous est donné au siège du journal dans le 13e arrondissement de Paris et au cinéma MK2 Bibliothèque. Une billetterie en ligne a été ouverte sur le site du Monde.

Samedi 17 septembre

> Café philo, 12 rue Falguière à Paris

Qu’est ce qui nous rend humain ? Notre conscience suffit-elle à faire de nous des êtres humains ? Pour ceux qui le souhaitent, ces deux questions existentielles seront au programme du prochain rendez-vous de Café Philo ce samedi au 12 rue Falguière (Paris 15e). Débattre de philosophie autour d’un café est un bon moyen de s’éduquer à l’art du dialogue et d’en apprendre autant sur soi que sur les autres.

Dimanche 18 septembre

> Journées du patrimoine

Ce dimanche sera la dernière journée européenne du patrimoine de cette année. Tous les monuments français, d’ordinaire peu accessibles, accueillent des visiteurs. Sur tout le territoire, près de 20 000 lieux seront ouverts gratuitement. Sur l’ensemble du week-end il est attendu environ 12 millions de curieux à travers la France.