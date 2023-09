Temps de lecture estimé : 3 minutes

événements Le calendrier des, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 11 septembre

> Journée mondiale de lutte contre le terrorisme



En commémoration des terribles attentats du 11 septembre 2001, qui frappèrent le peuple américain dans sa chair, le monde commémorera la Journée mondiale de lutte contre le terrorisme. La France, également endeuillée à de maintes reprise, aura une pensée pour les disparus et les blessés.

Mardi 12 septembre

> Produrable

Depuis 2007, Produrable est le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions en faveur de l’économie durable. Organisé sous le haut patronage du ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires, il est un rendez-vous majeur pour le secteur de la RSE. Jusqu’au 13 septembre.

> Rencontre avec Régis Debray

La Fondation Charles de Gaulle organise une rencontre événement avec l’une des plus belles plumes du gaullisme contemporain. Régis Debray, ancien révolutionnaire, qui fut partisan de Che Guevara, s’est rallié finalement à la conception radicale de la souveraineté prônée par l’homme du 18 juin. Son ouvrage, À demain de Gaulle, demeure une référence. Régis Debray présentera, dans les locaux historiques du RPF, rue de Solférino, son dernier livre : Où de vivants piliers (Gallimard).

Mercredi 13 septembre



> Salon Omyague Paris



La Mecque du cadeau d’affaires. Une fois par an, Omyague Paris rassemble l’ensemble des acteurs incontournables à la mise en place d’opération cadeaux, afin d’accompagner efficacement les professionnels dans l’élaboration de leurs projets (fidélisation, challenges commerciaux, congrès, séminaires, team building, programmes de récompense, etc.). Jusqu’au 14 septembre. Plus d’infos ici.

Jeudi 14 septembre

> Web 3.0 Community Meetup

Rendez-vous aux Planques, belle adresse de la rue Oberkampf, pour l’afterwork business le plus branché de la semaine. L’association Nec Mergitur vous propose de rencontrer des acteurs du Web 3, pointe avancée de l’économie numérique. Ambiance décontractée garantie ! Lien pour y participer.

Vendredi 15 septembre



> Industrie, Innovation & Sport : pourquoi se dépasser ?

La quarantième édition des Journées européennes du patrimoine (JEP) est consacrée, cette année, aux thèmes « Patrimoine vivant » et « Patrimoine du sport ». La Société d’Encouragement pour l’industrie nationale, vénérable institution, fondée par Bonaparte en 1801, vous accueillera dans son prestigieux siège, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Expositions, rencontre avec les acteurs du sport comme le groupe Amaury ou Décathlon, intervention de la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques… Un vrai débat sur la notion de dépassement. Plus d’infos ici.

> Journée internationale de la démocratie

Samedi 16 septembre



> Journées européennes du patrimoine



Un célèbre rendez-vous de la rentrée. L’occasion de visiter des lieux magnifiques, d’habitude fermés au public, comme le Palais de l’Élysée ou l’Hôtel de Ville de Paris. Les Journées européennes du patrimoine ont 40 ans : elles fêteront leur anniversaire en grande pompe à l’occasion de ce week-end hors du commun, où le sport sera à l’honneur, à quelques mois désormais du grand départ des JO.

Dimanche 17 septembre



> Coupe du monde de rugby : l’Angleterre affrontera le Japon à Nice

Une affiche originale : et si elle créait la surprise ? Malgré leur statut de grand favori, les Anglais devront se méfier du jeu très offensif des joueurs nippons.