Dans les 7 jours… du 11 au 17 mars

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 11 mars

> Journée internationales des start-up

Célébrer son entreprise, voilà une bonne manière de commencer la semaine lorsqu’on est entrepreneur !

> Onzième nuit de l’événementiel

Une remise de prix au théâtre Mogador (Paris IX) ! REPUBLIK Group organise cette soirée pour remettre huit trophées aux meilleures innovations du domaine de l’événementiel. Plus d’infos ici.

Mardi 12 mars



> One to One Retail E-commerce

L’événement incontournable des décideurs du retail e-commerce et les porteurs de projets. Au programme, des rendez-vous que vous pouvez cibler, des conférences et du networking. Classique mais efficace. Ça se passe à Monaco, à partir de 9 heures.



> Journée mondiale contre la cyber-censure



Mercredi 13 mars

> International Media Marketplace 2024

Sixième bougie pour le IMM organisé par TravMedia. Au cœur de cet événement networking international, les professionnels et communicants du secteur du voyage avec les journalistes de presse écrite, en ligne et audiovisuelle, les photographes ainsi que les influenceurs. À l’hôtel Intercontinental Paris Le Grand, à partir de 9 heures.



Jeudi 14 mars

> Pure meeting & Events

Acheteurs français, l’heure est à la refonte de votre catalogue ! Pure meeting & Events est un événement où les prestataires internationaux viennent vendre leurs produits. Une centaine d’exposants s’attendent à voir débarquer les acheteurs du top 500 des entreprises françaises. Paris, le Pavillon Dauphine, 9 heures.

> Minalogic Business Meetings 10e édition

Vous avez des besoins précis en microélectronique, cybersécurité, photonique ? La dixième édition du Minalogic Business Meeting sera heureuse de vous accueillir. L’objectif ? Vous mettre en relation avec les offreurs de technologies les plus pertinents. En ligne ou en physique à Saint-Étienne. Plus d’infos ici.



Vendredi 15 mars

> Journée internationale de lutte contre l’islamophobie



Samedi 16 mars

> Franchise Expo Paris

Coup d’envoi du plus grand rendez-vous de la franchise dans le monde. Chaque année, il rassemble plus de 30 000 participants (salariés, commerçants, investisseurs, créateurs d’entreprise…) intéressés par l’entrepreneuriat en franchise. Paris, Porte de Versailles, à partir de 9 h 30.

Dimanche 17 mars

> Journée nationale du sommeil

Une bonne façon de finir la semaine, et d’attaquer la prochaine !

crédits : shutterstock