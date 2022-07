Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 11 juillet

> Vote de la motion de censure de la Nupes

L’Assemblée nationale votera ce lundi après-midi la motion de censure déposée mercredi 6 juillet. Pour renverser le gouvernement, il faudra atteindre au moins 289 voix, c’est à dire plus du double du nombre de députés de la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (Nupes) dépositaires de cette motion. Ils devront donc tenter d’obtenir le soutien du Rassemblement national et des Républicains, qui n’ont pas prévu de voter pour. Rendez-vous à 16 heures.

Mardi 12 juillet

> Sustainable Energies Forum

Ce mardi, vous pouvez vous rendre au Sustainable Energies Forum dans le 8e arrondissement de Paris. Au programme, des interventions diverses sur le thème de la décarbonation de la société. Plus de 120 organisations seront présentes, dont des membres du gouvernement et de grandes entreprises du milieu comme EDF.

> Premières images du télescope Webb

Vers 16 heures, on tournera les yeux vers le ciel. Le télescope James Webb, le plus grand et puissant jamais conçu, donnera ses premières images. Bill Nelson, administrateur de la NASA, a promis que certaines images seront « les plus profondes jamais capturées » de notre univers. « Bien plus loin que ce que l’humanité a pu voir auparavant. »

Mercredi 13 juillet

> Premier concert de Queen en France depuis 2008

Le groupe mythique Queen revient à Paris pour la première fois depuis 14 ans. Reporté deux fois depuis 2020, le concert aura lieu à l’Accor Arena à Paris. Intitulé « Queen + Adam Lambert » pour toujours laisser vide la place de Freddie Mercury, le chanteur américain Adam Lambert accompagnera le groupe mythique. Si vous y assistez, vous aurez l’occasion de revivre les tubes incontournables du groupe, comme « Bohemian Rhapsody » ou « Don’t Stop Me Now » !

Jeudi 14 juillet

> Fête nationale

C’est la fête nationale ! Vous pourrez assister dès 10 heures au traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Spécificité de cette année : une mise à l’honneur des militaires d’Ukraine et des pays du flanc est de l’Europe.

> Euro féminin de football

Le soir, vous pourrez soutenir les Françaises dans le cadre de l’Euro féminin 2022. Elles affronteront la Belgique à 21 heures sur TF1 pour une place en quarts de finale.

Vendredi 15 juillet

> Aux Vieilles Charrues, un rendez-vous des géants du numérique

Le festival des Vieilles Charrues, du 14 au 15 juillet, accueille un événement en son sein : le West Web Valley Festival. Avec 500 entrées par jour et plus de 35 000 personnes qui le regardent en direct sur Twitch, plus d’une trentaine d’intervenants du numérique prennent la parole de 9 heures 30 à 16 heures. Parmi eux, des employés de Twitch, Waze, Back Market… Ces interventions seront également disponibles en replay sur YouTube, comme les éditions précédentes.

Samedi 16 juillet

> Metaverse Summit Paris, la convention métavers

Le 16 juillet commence le Metaverse Summit Paris, une convention qui réunit les acteurs professionnels et amateurs du métavers, cet univers numérique aussi appelé Web 3.0. Des conférences ainsi que des ateliers sont prévus pour essayer de « créer des passerelles entre l’Internet 2.0 et le 3.0 » mais également « aider les marques, les start-up, les entreprises à trouver leur place et leur stratégie vis-à-vis du métavers », d’après Yingzi Yuan, fondateur des Metaverse Summit, qui ont lieu tout autour du globe.

Dimanche 17 juillet

> Journée mondiale des émojis

Les émojis, que vous pouvez retrouver sur n’importe quel clavier interactif, vous permettent d’exprimer des émotions par écrit, mais pas seulement : il en existe plusieurs centaines. Drapeaux, animaux, fruits, bâtiments… Ils sont de plus en plus variés et de nouveaux sont ajoutés chaque année. Pourquoi le 17 juillet ? C’est la date qui est affichée sur l’émoji calendrier !