Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 11 décembre

> Journée internationale du tango



Mardi 12 décembre

> Salon AdNatura Montpellier



L’événement permet de réunir, de connaître et de valoriser tous les acteurs de la filière professionnelle de l’écologie et de la biodiversité de France au travers de stands, conférences, tables rondes, ateliers, rendez-vous d’affaires et recherche d’emploi.

> Salon SIMI



Le SIMI est un rendez-vous annuel qui rassemble la communauté de l’industrie française de l’immobilier pour partager innovations et projets en réponse aux besoins de construction et d’aménagement des villes au service de l’humain.

Mercredi 13 décembre



> De la tech à l’impact : comment les investisseurs font leur transition

Paris Impact Investing, l’association qui outille l’écosystème de l’investissement à impact depuis 2016, relance son cycle de do-férence visant à décrypter les meilleures pratiques de financement de la transition.

Jeudi 14 décembre



> Soirée de gala Le Cœur des Femmes au Clos-Vougeot

Un événement organisé par l’association Femmes et Vins de Bourgogne, sous le parrainage d’Alexandra Lamy et de Mélanie Doutey, le jeudi 14 décembre 2023 aura lieu une vente aux enchères caritative au profit de la Fondation Cœur & Recherche et de la Maison des Femmes-21, elle sera suivie d’un dîner au Clos de Vougeot.

Vendredi 15 décembre



> Journée internationale des pulls de Noël !



Le 15 décembre, le mauvais-goût est pour une fois autorisé ! Venez au bureau avec votre pull de Noël le plus chatoyant et criard !

Samedi 16 décembre



> Commémoration des débuts de la révolution roumaine (1989)



Du 16 au 25 décembre 1989, le peuple roumain se révolte contre la dictature communiste de l’autocrate Nicolae Ceaușescu.



Dimanche 17 décembre



> 17 décembre 1865 : Léopold II devient roi des Belges

L’aube d’un règne majeur pour nos voisins d’outre-Quiévrain.