Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Mardi 11 avril

> Journée mondiale de la maladie de Parkinson

Mercredi 12 avril

> Premier voyage spatial habité

Le 12 avril 1961, Youri Gagarine, citoyen soviétique, ouvre la voie à l’exploration humaine de l’espace en effectuant le premier vol spatial habité, marquant ainsi un événement historique.

> L’assurance, prochain eldorado pour les profils techs, dès 17 h et en ligne. Lien pour s’inscrire.

Jeudi 13 avril

> Soirée d’ouverture du Festival Écocotiers

Du jeudi 13 au dimanche 16 avril, Citéco (la Cité de l’économie et de la monnaie) sera l’écrin d’un rendez-vous festif ouvert aux rencontres culturelles et artistiques autour de l’économie et des questions de société. À destination des 18-40ans, le Festival se compose de quatre jours pour parler économie et société de façon légère et décalée, quatre jours où se mêlent le joyeux et le sérieux, les moments de détente et de réflexion.

> L’économie numérique au défi de la régulation, à la villa numeris, Palais du Luxembourg, dès 8 h 45. Plus d’infos ici.



Vendredi 14 avril

> 14 avril 1912 : Naufrage du Titanic

Le paquebot heurte un iceberg et sombre au large de Terre-Neuve, au cours de son voyage inaugural, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912.

Samedi 15 avril

> Journée mondiale de l’Art

Dimanche 16 avril

> Journée Mondiale contre l’esclavage des enfants