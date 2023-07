Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 10 juillet

> InnoTech Day

NRAE, AgroParisTech et l’Institut Agro Montpellier, avec le consortium AgriO, organisent en 2023 la première édition du Challenge InnoTech. L’objectif est de co-financer une collaboration avec la recherche publique à des start-up, TPE et PME agritech, foodtech, biotech et greentech qui cherchent à lever des verrous scientifiques et technologiques inhérents au développement d’une solution innovante. Les 3 projets d’entreprises sélectionnés bénéficieront chacun d’un soutien financier de 35 000 euros. Rendez-vous ce lundi de 13 h 30 à 17 h 30, à Bpifrance, 8 Bd Haussmann, 75009 Paris.

> 1940 : pleins pouvoirs au Maréchal Pétain

Le 10 juillet, l’Assemblée nationale, qui réunit le Sénat et la Chambre des députés, tient une séance exceptionnelle dans le casino de la ville d’eaux de Vichy. À l’instigation de Pierre Laval, vice-président du Conseil, elle vote les pleins pouvoirs au maréchal Philippe Pétain en vue de préparer une nouvelle Constitution. De ce fait, c’est la fin de la IIIe République et le début de ce qu’on appelle le « régime de Vichy ».

Mardi 11 juillet

> 711 : les musulmans s’emparent de l’Espagne

Rodrigue, roi des Wisigoths d’Espagne, est repoussé par le chef berbère Tarik, qui a pris pied quelques jours plus tôt sur la péninsule avec une petite armée de musulmans en un lieu qui prendra plus tard son nom, le rocher de Tarik (Gibraltar).

Mercredi 12 juillet

> Le G20 des Jeunes Entrepreneurs

En préparation du sommet politique du G20, le G20 YEA (G20 Young Entrepreneurs’ Alliance) s’impose comme le point de rencontre privilégié pour les entrepreneurs ambitieux et visionnaires. Cet événement, organisé par l’association Citizen Entrepreneurs, a pour mission de constituer et de piloter la délégation d’entrepreneurs qui représentera fièrement la France lors de ce sommet prestigieux. Cette année, l’événement se tiendra du 12 au 15 juillet, à New Delhi, en Inde.

Jeudi 13 juillet

> West Web Festival édition 2023

Ce rendez-vous annuel est une occasion sans pareille de rencontrer et d’échanger avec les champions français et européens du digital. Mais aussi avec les leaders économiques mondiaux, qui façonnent notre avenir numérique. Il se tiendra du 13 au 14 juillet, à Carhaix-Plouguer, 29270, France.

Vendredi 14 juillet

> Fête nationale de la République française

> 1789 : la prise de la Bastille

Le 14 juillet 1789, la Bastille est prise d’assaut par des Parisiens. Sous le commandement de deux officiers, Élie et Hulin, les émeutiers s’emparent de la prison et massacrent le gouverneur de Launay.

Samedi 15 juillet

> 1914 : la France adopte l’impôt sur le revenu

Dimanche 16 juillet

> Journée mondiale des serpents