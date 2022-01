Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Lundi 10 janvier

> Conférence H2 entreprises. En partenariat avec l’Ademe et sous le haut patronage du ministère de l’Économie et des Finances, l’Institut Orygeen et la Plateforme Verte organisent la première édition de la Conférence nationale hydrogène renouvelable.

L’objectif: contribuer au développement des entreprises et industries souhaitant intégrer l’hydrogène d’origine renouvelable dans leur stratégie d’approvisionnement énergétique ou dans le verdissement de leur mobilité. S’inscrire.

• Mardi 11 janvier

> Journée de mobilisation des personnels hospitaliers et des Ehpad à l’appel des syndicats

> Webinar: PME, ETI : comment financer votre activité depuis la crise de la covid ? Organisé par Alteres et Inbonis Rating. S’inscrire.

Au programme:

Entre la fin des aides, l’incertitude sanitaire et le retour à une activité classique : où en sont les entreprises ?

Pourquoi renforcer le bilan de son entreprise ?

Comment valoriser la démarche ESG et le respect des délais de paiement ?

Prêts participatifs et obligations relance : mode d’emploi

Quels enseignements ?

> Examen en première lecture du projet de loi sur le passe sanitaire au Sénat

> 100e anniversaire de la première injection d’insuline à un patient diabétique

• Mercredi 12 janvier

> Les 100 premiers jours de l’entrepreneur: ateliers sur l’organisation administrative, commerciale et financière et rencontre avec d’autres entrepreneurs.

L’objectif: préparer et planifier son activité, comprendre les démarches administratives et les clés sur l’organisation commerciale et financière. S’inscrire.

> Webinar: #CoupdeZoom Holocracy: conférence en ligne sur l’holocratie, forme de management horizontal, propre aux entreprises dites « libérées ». S’inscrire.

Au programme:

Pourquoi et comment augmenter « l’empuissancement » et l’autorité des salariés et leur permettre de prendre des responsabilités ?

Est-ce possible dans le modèle actuel des organisations ?

Quid de la culture de l’entreprise avec une constitution ?

Une conception de l’entreprise constitutionnelle est-elle réaliste ?

> Première lecture à l’Assemblée nationale d’un projet de réforme de l’assurance récolte face aux risques climatiques

> Débuts des soldes d’hiver, jusqu’au 8 février

• Jeudi 13 janvier

> Webinar: Les KPIs du marketing d’influence. Le marketing d’influence est un levier majeur de vente, de notoriété et de positionnement de marque. S’inscrire.

Quels sont les avantages propres au marketing d’influence ?

Quelle est l’efficacité constatée des campagnes utilisant les influenceurs ?

Comment déterminer les bons KPIs du marketing d’influence dans sa stratégie social media ?

Comment suivre les conversions et les coûts ?

Comment faire de l’influence « intelligente » qui sort du placement de produit traditionnel ?

> Appel à la grève nationale dans les écoles primaires contre le protocole sanitaire.

• Vendredi 14 janvier

> Webinar: Expérience client, innovations & tendances. L’ expérience client, comme l’UX, est devenue un des principaux leviers du succès : présentation des produits, suggestions contextuelles, pop-ups, parcours client, tunnel de conversion, interactions… S’inscrire.

• Samedi 15 janvier

> La dose de rappel contre la covid-19 devient obligatoire pour conserver son passe sanitaire.