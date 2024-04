Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 8 avril

> MIPTV 2024

C’est à Cannes que se négocie le divertissement. Le MIPTV est un marché télévisuel international pour la vente et l’acquisition de programmes finis. Autrement dit, c’est à cette occasion que certains médias vont pouvoir faire des emplettes et garnir leur grille de programmation. Plus d’infos ici.

Mardi 9 avril

> Paris Blockchain Week 2024

Paris Blockchain Week est l’événement le plus important dans l’industrie de la chaîne de blocs qui rassemble certains des esprits les plus brillants en personne. Un lieu de rencontres mondial pour les professionnels dédiés, les amateurs de crypto-monnaies, les investisseurs et les entrepreneurs. Et tout ça se passe au carrousel du Louvre (Paris Ier). Lien.

Mercredi 10 avril

> Conversation & engagement : soyons sport

Une matinée riche et inspirante autour du sport ? À trois mois des JOP ? Oui, c’est bien ce que propose la maison de la Conversation dans son antre du XVIIIe arrondissement. L’occasion unique de réunir des personnalités publiques et politiques (Jacques Attali par exemple) et des athlètes de haut rang (Eunice Barber), le tout au service de la conversation. Celle qui resserre des liens parfois distendus entre ces deux mondes. De 8 h 45 jusqu’au déjeuner. Plus d’infos ici.

> Inclusiv’day 2024

L’événement des organisations inclusives et des innovations sociales revient à Paris La Défense Arena. Inclusiv’Day vous permettra de rencontrer de nouveaux fournisseurs et prestataires inclusifs, d’approfondir vos connaissances, d’échanger avec vos pairs et les acteurs de l’écosystème. Lien.

> Laval Virtual

Le rendez-vous des professionnels de la technologie immersive. Une belle opportunité de réseautage dans la région mayennaise. Espace Mayenne, Laval (53).

Jeudi 11 avril



> Résolution 2024

Une journée pour tout comprendre à la RSE ! Les entreprises soucieuses de contrôler leur impact environnemental et social sont invitées à se rendre au Palais des Congrès de Bordeaux (33).

> Formation / Objectif IA : optimisez votre stratégie de communication

Une journée pour comprendre l’impact de l’IA sur la communication ! ChatGPT, DALL-E… Apprenez-en les fondamentaux et repartez avec l’envie de les utiliser au quotidien. Accès payant.

Vendredi 12 avril

> Journée internationale du vol spatial habité

Samedi 13 avril

> Manifestation de la Fédération française des motards en colère

Un peu partout en France, les motards se rejoindront sur les routes pour manifester contre le contrôle technique des motos mis en place à partir du 15 avril prochain.

> Le 13 avril 1975… La guerre du Liban éclatait

Elle se terminera 15 ans plus tard, après avoir causé entre 150 000 et 250 000 morts, et laissant, au passage, un pays en ruine.

Dimanche 14 avril

> La journée mondiale de la maladie de Chagas