L’événement se déroulera le 19 septembre à Marseille.

La 4e édition de Business Franchise Méditerranée, le salon incontournable de la franchise en région Sud organisé par la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, se tient le mardi 19 septembre de 9 h à 18 h au Palais de la Bourse à Marseille. Une journée de rencontres et de mises en relation qualifiées entre des enseignes nationales et internationales et des candidats à la franchise.

Corinne Pellegrini, membre élue de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence : « Il y a un réel intérêt des porteurs de projet pour ce modèle d’événement et un vrai enjeu d’attirer de nouvelles enseignes dans les cœurs de ville pour lutter contre la dévitalisation commerciale. Les avantages de la franchise sont nombreux (concept clé en main, notoriété de l’enseigne, formation, accompagnement, etc.) et année après année l’engouement des entrepreneurs ne se dément pas pour ce type de modèle. »

Porteurs de projets : rencontrez des enseignes qui recherchent des franchisés

Nassima Bendahmane, chef de projet entreprenariat à la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence : « La Région Sud est la deuxième région après l’Île-de-France à compter le plus de franchises : 24 % des franchisés s’installent dans le Sud Est. La franchise est une façon d’entreprendre en toute sécurité : le franchisé reste un entrepreneur indépendant adhérant à un concept reconnu et viable. S’adosser à une enseigne de franchise c’est plus rassurant et cela limite les risques. »

Vous êtes porteurs de projets et intéressés par le concept de franchise ? Rendez-vous à Business Franchise Méditerranée pour découvrir les opportunités proposées par les enseignes et créer votre propre entreprise en franchise. Vous aurez la possibilité de rencontrer en un seul et même lieu une trentaine d’enseignes qui recherchent des franchisés potentiels !

Business Franchise Méditerranée, c’est aussi la possibilité d’échanger avec des experts (banquiers, avocats, experts-comptables, assureurs, etc.) et d’obtenir des conseils individualisés. Des ateliers seront aussi proposés tout au long de la journée pour appréhender les enjeux de la création d’entreprise en franchise et ses aspects pratiques. Des temps de networking permettront de discuter de manière informelle et de développer son réseau.

Informations et inscriptions : https://bfmed.fr/

Les partenaires de l’événement : Banque Populaire Méditerranée, Fédération Française de la Franchise, Indeed, Beside Avocats, Resossur, E&A Expertise, L’Officiel de la Franchise, Choisir sa Franchise, AC Franchise, LMedia, Toute la Franchise, et avec le soutien de Pôle Emploi.