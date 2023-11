Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.



Lundi 13 novembre

> Commémoration des attentats du 13 novembre 2015

> Cérémonie de remise des trophées de l’Iref

La Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise remettra, en live à partir de 16 heures sur Cnews.fr et Facebook, ses trophées des meilleurs franchisés et partenaires de France.

Mardi 14 novembre

> Heavent Paris, le plus grand salon européen de l’événementiel

Un secteur en constante évolution, grâce aux innovations de plus en plus nombreuses et performantes. Heavent Paris accueille chaque année les professionnels de l’événement en quête de nouveautés qui souhaitent se renouveler événement après événement. Le salon se tiendra du 14 au 16 novembre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris.

> Affaire de cadeaux, le rendez-vous professionnel des cadeaux d’affaires

Le salon parfait pour fédérer ses salariés ou fidéliser ses clients. Les nombreux exposants y proposent des produits innovants, originaux, créatifs et ludiques pour des cadeaux d’affaires réussis. Il se tiendra du 14 au 16 novembre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris.

Mercredi 15 novembre

> Big Data & AI World 2023, le salon dédié à la data et à l’intelligence artificielle

Entrée gratuite ! La nouvelle formule du salon axé sur la volonté de répondre aux besoins croissants du secteur vous donnera accès à des événements co-organisés sur les deux jours d’exposition : Cloud Expo Europe, DevOps Live, Cloud & Cyber Security Expo, Data Centre World. À ne pas manquer ! Les 15 et 16 novembre à la Porte de Versailles (Paris).

Jeudi 16 novembre

> Piscines Ibiza x Digitaleo : réussir la digitalisation de ses points de vente

Dans ce webinar de 45 minutes, l’équipe marketing et communication de Piscines Ibiza reviendra sur le projet de digitalisation de la communication de leurs 60 franchisés. Il aura lieu à 11 h 30. Inscrivez-vous.

> Vidéotech, une conférence en ligne sur la vidéo et le streaming

La conférence, organisée par JUG Ru Group, vise à connecter les personnes qui travaillent sur les plates-formes de streaming, les lecteurs vidéo, la livraison de contenu et d’autres projets technologiques liés à la vidéo et l’audio sur Internet. Elle est accessible via ce lien : https://vtconf.com/en/

> C’est le jour, tant attendu, du Beaujolais nouveau !

Aura-t-il un goût de banane cette année ?

Vendredi 17 novembre

> Rencontre qu’est-ce que « être citoyen » ?

L’espace jeune Anne Frank (Issy-les-Moulineaux, 92) vous propose de participer à une discussion animée par Monique Vézinet et Martine Cerf sur l’engagement citoyen. De 18 heures à 21 heures. De quoi bien entamer son week-end ! Plus d’infos.

Samedi 18 novembre

> La justice est-elle indépendante ?

Les juges Renaud Van Ruymbeke et Éric Halphen seront à l’Auditorium de Rennes pour tenter de répondre à cette question brûlante. De 15 heures à 16 h 30. Lien.

> Journée mondiale du jeu vidéo

Dimanche 19 novembre

> Journée mondiale de la prévention des abus envers les enfants