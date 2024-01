Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 15 janvier

> Le fisc va verser de l’argent à 9 millions de Français

Ce lundi sera le jour du remboursement des trop-versés. Neuf millions de ménages s’attendent donc à recevoir un virement de l’administration française.

> « Blue monday », on dit de lui qu’il est le jour le plus déprimant de l’année !

Mardi 16 janvier

> Les temps forts et tendances RH 2024

Une demi-heure pour découvrir et assimiler les tendances RH de l’année qui s’entame. C’est la promesse de cet événement organisé par le Lab RH à partir de 8 h 30 ce mardi. Mathilde Le Coz, Alexandre Stourbe sont les deux intervenants prévus. Plus d’informations ici.

> Un webinaire sur les webinaires

« En direct, virtuel ou hybride, trouvez le bon format d’événement ». Le nom de l’évènement est évocateur. À ne pas manquer ! Début à 10 heures.

Mercredi 17 janvier

> Hambourg Open 2024

Un petit tour en Allemagne pour trouver de l’inspiration, ça vous dit ? L’Open d’Hambourg est un salon qui mêle divinement les deux thèmes que sont l’innovation et le réseautage. Un incontournable, surtout si vous visez une internationalisation dans le pays d’Olaf Scholz.

Jeudi 18 janvier

> Future Intelligence

Pour sa 4e édition, Future Intelligence arrive à Paris le 18 janvier et proposera une journée complète de conférences autour des sujets actuels de la sécurité. L’IA, la sécurité des grands événements, la lutte anti-drone… Tout y sera traité. À Paris 13, au 60 rue de la Glacière. Lien.

> Booster Camp – ALSACE

Les réseaux « Entreprendre » de Champagne-Ardenne, Alsace et Lorraine s’unissent pour la première édition du booster camp en terres de l’Est. La promesse ? « Un événement qui réunit pendant 24 heures sur un même site, la ressource humaine nécessaire pour transformer une idée de développement d’entreprise en plan d’action concret et réalisable ». Parfait pour les néo-entrepreneurs. Plus d’infos ici.

> Comprendre et maîtriser l’algorithme LinkedIn

Une formation de trois heures, organisée par l’Adetem, pour booster votre visibilité sur le premier réseau social professionnel. Elle se décline en plusieurs axes primordiaux parmi lesquels : l’optimisation de son profil, comprendre et maîtriser l’algorithme, « viraliser » vos publications… Attention, l’atelier est limité en nombre de places !

Vendredi 19 janvier

> Tendances événementielles 2024

Après les tendances RH, voilà les tendances événementielles. Et ce n’est autre que Sparkup et Comeeti qui se chargeront de dresser le portrait d’une année riche en événements. Vous voulez tous les secrets pour marquer les esprits lors d’une réception ou comment implémenter l’IA à vos événements. C’est dans le webinaire « Tendances événementielles 2024 » que tout se passe. Début à 14 heures.

Samedi 20 janvier

> Les nuits de la lecture

Les huitièmes nuits de la lecture, organisées pour la troisième année consécutive par le Centre national du livre se tiendront du 18 au 21 janvier, au cours de quatre soirées. Cette année, le public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques dans toute la France autour du thème du corps sportif. Les Jeux olympiques et paralympiques ont fortement induit ce choix !

Dimanche 21 janvier

> Journée internationale des câlins

Une excellente manière de finir la semaine !

crédits : shutterstock