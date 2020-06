L’organisation professionnelle déploie dans plus de 2 500 points de vente une campagne de promotion de la filière française.

C’est un accord inédit que viennent de signer L’Ameublement Français et une vingtaine des plus importants distributeurs du pays – But, Camif, Leroy Merlin, La Redoute… L’organisation professionnelle de l’ameublement, qui regroupe près de 350 fabricants français de meubles, s’est rapprochée de la distribution pour promouvoir les produits français sur leurs lieux de vente et leurs sites Internet.

L’opération, mise en œuvre depuis le 15 juin, se déploie dans plus de 2 500 points de vente et sites marchands. Les clients identifient rapidement les productions françaises grâce à une signalétique dédiée sous forme d’un logo, Meublez-vous français, et d’un slogan Fabriqué avec cœur dans nos régions. Un hashtag #meublezvousfrançais aide au relais de l’opération sur les réseaux sociaux des enseignes.

« Cette opération donne l’occasion aux Français.es de découvrir une production de grande qualité, compétitive, et de contribuer à la protection de l’environnement en privilégiant les circuits courts. En outre, elle met en avant une filière responsable capable de recycler 94 % de ses déchets et de s’approvisionner en bois de forêts françaises », explique l’organisation professionnelle. « Cet accord est un symbole fort de la volonté commune des enseignes et des fabricants de promouvoir les savoir-faire de la filière française », explique de son côté Philippe Moreau, le président de L’Ameublement Français.